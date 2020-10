Az állatvédők mellett az életmentők kapták a legtöbb felajánlást Békésben

A személyi jövedelemadójuk egy százalékával legtöbben az egészségügyi szervezete­ket és az állatvédelemmel foglalkozó civileket támo­gatták – derült ki az adó­hivatal megyei adataiból. Békésben az előző évhez képest a felajánlók száma vala­melyest visszaesett, a felajánlott összeg nagy­sága azonban növekedett.

Az elmúlt öt évben országosan csaknem hatszázezerrel kevesebben rendelkeztek adójuk egy százalékáról a hazai civil szervezetek számára – derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal legfrissebb statisztikájából. Megyénkben a mostani számokat a tavalyi adatokkal összevetve kiderült: 2019-ben közel ezerrel többen tettek felajánlást, mint idén, ennek ellenére a felajánlott összeg 2020-ban majd húszmillióval meghaladja az előző évit.

A NAV által közzétett információk alapján megyénkben az szja-egyszázalékos felajánlásban részesült regisztrált civil kedvezményezettek számára idén közel 47 ezren összesen 223 millió forintot ajánlottak fel. A legtöbbet, 9,9 millió forintot, a Békéscsabai Városi Állatvédők Közhasznú Egyesülete kapta. Négymillió forint felett egyébként összesen öt békési szervezet kapott felajánlást: a csabai állatvédők mellett a Mini Mancsok Állatvédő Egyesület 6,3 millió forintot, a 04 az Életért Alapítvány 5 millió forintot kapott, míg a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány számára 4,9 millió forint gyűlt össze. Mellettük szinte kereken 4 milliót ajánlottak fel az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület számára az adójuk egy százalékáról rendelkezők.

– Mindez hatalmas segítség, és ezúton is óriási köszönet azoknak, akik ránk gondoltak – hangsúlyozta dr. Abdul­rahman Abdulrab Moha­med, a Viharsarki Kora­szülöttmentő Alapítvány elnöke. Hozzátette, alapítványuknál a koraszülött-mentőautó működtetése nem kevés összeget emészt fel, így a költségeknél nagy segítség a támogatás. Többek közt a benzint, a biztosítást, a gyógyszereket, az egyszer használatos eszközöket és az orvosi gázok cseréjét emelte ki az alapítvány elnöke.

Kiszely Zoltánné, a Békéscsabai Városi Állatvédők Közhasznú Egyesülete elnöke is azzal kezdte, hogy nagyon hálásak a felajánlásokért, majd úgy fogalmazott, elsősorban állatorvosi költségekre fordítják az összeget. Beszélgetésünkkor is éppen ivartalanításra vittek állatokat, és mint Kiszely Zoltánné elmondta: rengeteg az utcáról bekerült ivaros kutyus és cica, akikre aztán műtét vár, mivel az egyesület csak ivartalanítás után adja örökbe őket az új gazdák számára. De jelentősek még a gyógyszerekre, élelmezésre kiadott összegek is a szervezetnél.

Az adófizetők az állatvédelmet és az egészségért, gyógyu­lásért küzdők munkáját egyébként nemcsak megyénkben, de országosan is a legjelentősebb arányban támogatták: idén az Országos Mentőszolgálat Alapítványnak ajánlották fel legtöbben adójuk egy százalékát.