Az állatvédelemről tartott előadást Baji Balázs Békéscsabán

A Kutyabarát péntek legutóbbi vendége dr. Baji Balázs állatorvos, sportoló volt.

Az állatvédelemről, a kutyákról és a felelős állattartásról is beszélt dr. Baji Balázs állatorvos, sportoló a Kutyabarát péntek legutóbbi vendégeként, a FEK étteremben, pénteken délután. A Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány programsorozatának mostani állomásán az állatorvos a gyerekkori emlékeibe is beavatta a résztvevőket, de arról is beszélt, hogy miért, és hogyan lett állatorvos, valamint az egyetemi éveiről is mesélt. Mindezek mellett a jelenlegi gyakorlatáról, arról hogy ő mit gondol a felelős állattartásról, és a praxisában tapasztaltakról is szót ejtett.

– Gyerekkorom óta nagyon szeretem az állatokat, és amikor elkövetkezett a pályaválasztás időszaka, akkor a reáltantárgyak és az orvoslás iránti érdeklődés, valamint az állatok szeretete vitt erre a pályára. Nagyon örülök, hogy elindultam ezen az úton, hiszen nagyon szeretem ezt a hivatást, örömmel vagyok állatorvos – fogalmazott a sportoló. Hozzátette, és bár az életében most még a sport van előtérben, mellette részmunkaidőben tarja magát szinten az állatorvosi tudományok terén.