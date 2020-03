Az állam is beállhat a várszínház mögé

A képviselő-testület kezdeményezt a kormánynál a Gyulai Várszínház közös önkormányzati és állami működtetését – számolt be hivatalos Facebook-oldalán a gyulai önkormányzat a fürdőváros legutóbbi testületi ülésén történt egyik fontos döntésről.

Mint a posztban kiemelték: a színháztörvény legutóbbi módosítása alapján a helyi önkormányzatok által működtetett színházak esetében lehetőség van olyan megállapodás megkötésére, amely biztosítékot nyújt arra, hogy az állam is hozzájárul a működési költségekhez. A várszínház eddig is kapott az államtól működési támogatást, azonban az kevesebb volt az önkormányzati támogatásnál. Bíznak abban, hogy a megállapodás megkötése további forrásokhoz juttatja a színházat. A törvény alapján a támogatás nem nyújt jogalapot arra, hogy az állam beleszóljon a várszínház művészeti programjába, tehát a függetlensége e téren továbbra is biztosított lesz.

Az önkormányzati beszámolóban kitértek arra is, hogy módosult a gazdálkodás átláthatóságáról szóló helyi rendelet is. A módosítás célja, hogy a közbeszerzési eljárások adatai, dokumentumai a törvényi előírásokat meghaladóan álljanak rendelkezésre az érdeklődők, a lakosság számára, a város honlapján. Az adatok feltöltését folyamatosan végzik a Városháza dolgozói. Ezen iratok eddig is bárki számára hozzáférhetők voltak, közérdekű adatigénylés útján, de a módosítást követően erre sem lesz szükség, a www.gyula.hu honlapot elérhetővé válnak.