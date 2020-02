Az aktív időskort is segítik a megyében

Évről évre egyre több megyei önkormányzat ismeri fel, hogy a nyugdíjas generáció milyen fontos szerepet tölt be egy-egy település életében. Több helyen, például Békésen és Mezőberényben is újfajta támogatási módokat vezettek be az eddigiek mellett, és további újításokban is gondolkodnak a korosztály érdekében.

Egész Európában, így hazánkban és Békés megyében is öregedő a társadalom, amire az önkormányzatoknak is reagálniuk kell. Egyre inkább érezhető, hogy a nyugdíjas korosztály tagjainak jelentős része igyekszik aktívan tölteni a jól megérdemelt pihenőéveket. Lehetőségeikhez mérten igyekeznek az egészséges életmód felé fordulni, illetve közösségi életet élni. A szociális szakembereknek és természetesen a települések vezetéseinek arra is figyelniük kell, hogy növekszik azoknak az időseknek a száma, akik egyedül élnek. Az említett változásokra is reagálva vezette be néhány éve a rekreációs támogatást a békési önkormányzat. – Nagyra értékeljük azt a munkát, amelyet a nyugdíjas korosztály végzett a városban, éppen ezért is próbáljuk ezt valamilyen módon megköszönni nekik – nyilatkozta hírportálunknak Kálmán Tibor polgármester. A városvezető elmondta, ennek az elképzelésnek a jegyében alkotta meg a képviselő-testület néhány évvel ezelőtt az említett rekreációs támogatást. Mindez azt jelenti, hogy a hatvan év feletti helyi lakosok háromszor húsz alkalmas bérletet kaphatnak a helyi uszodába és fürdőbe. A kérelmek elbírálása szociális alapon, nagyon tág jövedelmi határok között történik, miközben fél év alatt kell az első bérletet felhasználni. 2019-ben mintegy 1270 kedvező határozat született, vagyis több százan éltek az önkormányzat által biztosított sportolási vagy gyógyfürdőzési lehetőséggel. – Az idei költségvetésben 11,5 millió forintot különítettünk el a rekreációs támogatásra – tette hozzá Kálmán Tibor, aki hangsúlyozta, céljuk, hogy a helyi uszodát is minél inkább népszerűsítsék. A polgármester kiemelte, a számos elérhető szociális támogatás és szolgáltatás mellett a nyugdíjasok és a nyugdíjasszervezetek számára a közösségi tereket is igyekeznek minél szebbé tenni, így a közelmúltban befejeződött a Dózsa úti idősek otthona energetikai felújítása. Az önkormányzati fejlesztést a szociális szolgáltatóközpont az intézmény egyéb belső modernizálásával egészítette ki, kifestették az épületet, lecserélték az elkopott szőnyegeket, függönyöket, bútorokat. Békésen valamennyi idősek otthonát érintette vagy érinteni fogja korszerűsítés, s zajlik a civil ház rekonstrukciója is, ami szintén fontos közösségi színtere a nyugdíjasszervezeteknek. A nyugdíjasok részéről az elmúlt években nőtt az igény az elérhető szolgáltatásokra, az idősklubok ezért is szerveznek változatos programokat. A tendencia azt mutatja, hogy a korosztály aktívabban részt vesz a nekik szervezett eseményeken, mint korábban. Mezőberényben ugyancsak biztosítanak kétszer tíz alkalmas fürdőbérletet a hatvan év felettieknek. Siklósi István polgármester elmondta, a kezdeményezés népszerű, és még többen élnének vele, ha lehetőségük lenne téliesíteni a strandot. Újfajta segítségben gondolkodnak Ahogy Békésen, úgy Mezőberényben is élnek a szociális támogatások és szolgáltatások. – Ugyanakkor az is látszódik, hogy más módon is segítenünk kell, különösen azokat az időseket, akik egyedül élnek, vagy már nehezebben mozognak. Sokak gyermekei, unokái távolabb élnek, ezért is van szükség arra, hogy ezen a téren is változtassunk – tette hozzá a településvezető. – Különösen a ház körüli munkákhoz nyújtanának olyan módon természetbeni támogatást, hogy a munkát megrendelnénk vállalkozóktól, és természetesen a költségeket mi fizetnének. A levéleltakarítástól a fűnyírásig számos munka szóba jöhetne. Hozzátette: az erről szóló szabályozáson jelenleg is dolgoznak, számos részletet kell tisztázniuk, hogy minden a legjobban működjön. Hamarosan elkészül majd a tervezet, amiről a képviselő-testület határoz: – Bízom benne, hogy ezzel is hozzá tudunk majd járulni ahhoz, hogy megkönnyítsük a korosztály tagjainak mindennapjait.