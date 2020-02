Az aktív hölgyekből nőegylet alakult Medgyesegyházán

A két világháború között aktív egyesületi élet volt a településen, a Jótékony Nőegyletnek szinte minden tevékeny asszony a tagja volt, felekezeti hovatartozás nélkül. Most újjáélesztették a hagyományt.

– A nőegylet elsősorban jótékonysági célokat valósított meg. Legfontosabb feladatának a rászoruló, szegény paraszti sorban élő gyermekek támogatását tekintette – avatott be az előzményekbe Szigethy Szilárd evangélikus lelkész, miután megalakult a MENTA, a Medgyesi Evangélikus Nőegylet Tevékeny Alkalma. – Az evangélikus gyülekezet keretein belül szeretnénk összefogni azokat a hölgyeket, akik szívesen áldoznak a szabad idejükből. Szeretnénk, ha ezek az alkalmak lelki épülést is jelentenének. Gyülekezeti feladatok mellett jótékonysági célokat is megvalósítunk, támogatunk alkotó tevékenységeket – tudatta elképzeléseiket a lelkész.

Húsz fővel kezdték el a működést, a MENTA első aktív ténykedése a szombati evangélikus bál asztaldíszeiben volt látható.