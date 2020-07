Az afrikai Bamako rallyra készül a békéscsabai óvodapedagógus

A legendás Dakar Rally nyomdokain haladva napjainkban a Budapest-Bamako viszi el a sivatagi rallyk tüzét a távoli Afrikába. A közel tízezer kilométeres távot két hét alatt, nehéz terepen, minimális asszisztencia mellett teszik meg a versenyzők. A futamokat kétévente rendezik, a következő pedig már be is telt. A résztvevők közt, társaival együtt a békéscsabai Botyánszki Bence is ott van, a trió pedig már elkezdte a felkészülést az életveszélyes kalandra.

A verseny szervezői szerint a Bamakon egy dolog biztos, méghozzá az, hogy minden bizonytalan. A rally egy veszélyes, minimál asszisztenciás kaland és tájékozódási verseny, ahol nincsenek mentőhelikopterek, begyűjtő teherautók, idegenvezetők, animátorok vagy tolmácsok. Mindenki a talpraesettségére, a szerencséjére és a felkészültségére számíthat. A világ legnagyobb amatőr rallyjára a békéscsabai Botyánszki Bence is benevezett. Két barátjával együtt mondhatni összeállt a régió: a szegedi Muráti Kamilló, és a szolnoki Tokaji Sándor lesz Bence társa az extrém kalandban, közel másfél év múlva.

– Több éve vagyunk már barátok, de egy kenutúrán ismerkedett össze a csapat, Sanyival ráadásul mondhatni együtt, és egymás ellen is küzdöttünk két éve a Fülöp-szigeteken, egy túlélőshow-ban. Korábban egyébként felmerült, hogy megjárjuk az El Caminó-t, azaz a majd’ ezer kilométer hosszú Szent Jakab zarándokutat, de erre Kamilló csak annyit mondott, hogy „gyalogolni mindenki tud”. Így aztán a Bamakora esett a választásunk – mesélte a kezdeteket Botyánszki Bence, aki óvodapedagógusként fejleszti, és neveli a gyermekeket Békéscsabán. Hozzátette, az úgynevezett 4×4 túra kategóriában indulnak, ami azt jelenti, hogy nap, mint nap olyan úttalan utakon haladnak majd, ahol folyamatosan a túlélésért kell küzdeniük. Ellenfelük lesz a távolság, az idő, a kiszámíthatatlan veszélyek, és az akadályok.

Ehhez a kategóriához egy megbízható és jó terepjáró ajánlott. Bencéék ezért hosszú hónapokig a megfelelő járgányt keresték, és a korábbi indulók tapasztalatai alapján végül meg is találták a típust, majd az autót is. – Ez egy 2001-es Toyota Land Cruiser, ami nagyon jó tereptulajdonságokkal rendelkezik, számítani lehet rá, és már bizonyított az afrikai környezetben is. A következő időszak pedig ennek a járgánynak a felkészítésével fog telni. Annak is utánanéztünk, melyek azok a változtatások, főbb elemek, amiket át kell nézetni, esetleg módosítani szükséges a gépen –részletezte. Kiemelte, egyikük sem autószerelő, így fontos hogy a gép megbízható, strapabíró legyen. – Esténként táborok lesznek, ahol összegyűlünk, de napközben magunkra vagyunk utalva. Ha bajba kerülünk, kicsi az esély, hogy mások segítenek majd rajtunk, nekünk kell ezt megoldani, ezért felfrissítjük az elsősegélytudásunkat, és egy autószerelő-tanfolyamon is részt veszünk – árulta el Bence.

A rally egyben jótékonykodás is, és az elmúlt években több millió eurónyi adomány juttattak a résztvevők Afrikába: a szervezők az iskolákra, a kutakra, és a napelemes energiahálózatokra a legbüszkébbek. Bence és társai viszont nemcsak ekkor, de addig is jótékonykodnak, az ország különböző területéről adományokat gyűjtenek, és eljuttatják azokat a rászorulóknak. Legutóbb múlt hét pénteken, Tiszaföldváron jártak, ahol enyhe és középsúlyos fogyatékkal élő, valamint autista gyermekekkel találkoztak. Az óvodás-, és iskoláskorú fiataloknak csokoládét, ruhaneműt, játékot, könyvet, írószert, de számítógépet is vittek a csapattagok.