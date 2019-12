Az adventi hangulatot fokozza a forralt bor

A téli időszak kedvelt itala a forralt bor. Kellemes, melegítő ital, persze, mértékkel fogyasztva. Ambrus György, a megyei culinary team menedzsere elmondta, a bor típusától függ, hogy mennyi cukrot tegyünk hozzá. Egy száraz vörösbor akár három-négy evőkanál cukrot is elbír, míg egy édes borba lehet, hogy semennyi sem kell.

Ezt ne hagyja ki! Készíts velünk töltött káposztát karácsonyra! Válogass a legjobb receptekből!

Az adventi, karácsonyi vásárokban is felmelegíti az embert egy pohár forralt bor. Békéscsabán, a Szent István téren üstökben készítik a téli italt, ami azt jelenti, továbbra is hódít ez a testet-lelket melengető finomság.

A békéscsabai Keresztes László gyümölcsborokat forgalmaz, és a nedűt is ő készíti el a karácsonyi vásárban, a ­pavilonjuknál. És hogy mi a titka a jó forralt bornak? Keresztes László a vörösborra esküszik, fehéret egyáltalán nem használ. A receptről annyit mondott, vannak a hagyományos fűszerek, a szegfűszeg, a fahéj, amik az alapot képezik. Ezenkívül más ízesítőket is használ, ezeket viszont nem szerette volna elárulni. Annyit mondott, mindenki másképp csinálja, neki van egy saját receptje, ami alapján nyolc éve készíti az italt. Hozzátette, az idő és a bornak a minősége is őt igazolja.

– Nehéz ugyanakkor kiszámítani, hogy mennyien jönnek, és az enyhe idő nem a forralt bornak kedvez, hiába az adventi hangulat – ecsetelte Keresztes László. – Hétvégén nyilván többen jönnek, mint hét közben, és ilyenkor akár több pohár nedűt is elfogyasztanak, fajtánként akár harminc litert is eladunk.

Az átlagos vásárló úgy gondolja, hogy a forralt bort a neve alapján mindig felforralják.

– Én csak 50-60 fokon tartom forrón a nedűt – hangsúlyozta Keresztes László. – Ha felforralnám, kimenne az alkoholtartalma. Két-három deci enyhén alkoholos ital nem terheli meg az ember szervezetét. Főként, ha eszik hozzá egy kis sült kolbászt vagy kenyérlángost.

Nagy Sándor, a szomszédos Könyvek palotájából jár át időnként a szomszédhoz.

– Az a legjobb, ha jó hangulatban érkeznek hozzánk a vásárlók Lacitól, és neki is jó, ha néhány könyv megvétele után nála isznak meg egy-két forralt bort – ecsetelte Nagy Sándor. – A lényeg, hogy igazi adventi hangulatban sétáljanak, iszogassanak és vásároljanak a csabai főteret felkeresők.

Ambrus György kiemelte, a téli italt fehér- és vörösborból is készíti, mindkettőnek megvan a maga jellegzetessége.

– Sok mindent tehetünk a borba a fahéjtól a citromig, bízzunk a kreativitásunkban – ecsetelte a gasztronómus. – A cukrot helyettesíthetjük mézzel is, de akkor az élmény egy kicsit más. Gondoljunk csak arra, hogy a tea is mennyire más élmény mézzel. Én legtöbbször csak narancsot használok, de lehet citromot is. Azt a tévhitet viszont felejtsük el, hogy a gyengébb minőségű bor jó lesz majd forraltnak. Ez nagyon nem igaz, jót és finomat csak jóból lehet készíteni.