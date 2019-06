Autós nyaralás előtt menjünk szakszervizbe!

A nyári melegben sokan tesznek kiruccanást hosszabb-rövidebb távokra, és vannak, akik a külföldi nyaralásukra is autóval mennek. Szakemberek szerint érdemes átnézetni és felkészíteni autónkat a hosszabb utak előtt, hogy ne útközben érjen bennünket meglepetés.

Egyes felmérések szerint a tulajdonosok egy része nem fordít kellő figyelmet autója karbantartására, pedig nem mindegy, hogy milyen műszaki állapotban van a járgány, főként akkor, ha egy hosszabb út előtt áll.

Mátyás Tamás, a békéscsabai Start Stop Autószerviz ügyvezetője elmondta, a műszaki ellenőrzéseket érdemes a szakszervizekre bízni. A leggyakoribb hibák közt említette a hibás futóműveket, mely veszélyes lehet, és kárt is okozhat az autóban, valamint az abroncsokban. Tanácsa szerint célszerű a fékbetéteket is megnézetni a hosszabb utak előtt. Hozzátette, a folyadékszintek ellenőrzésére is érdemes időt fordítani. A motorolaj és a hűtőfolyadék mellett a fékfolyadékot emelte ki a szakember.

Gumis szakemberek elmondták, fontos, hogy nyáron az évszaknak megfelelő abroncs legyen az autón. A gumik átvizsgálásakor a szemmel látható sérülések mellett ellenőrizni kell a korát, illetve a profilmélységét egyaránt. A kopott, „elfáradt” abroncsok tapadása nem megfelelő. A guminyomást is kiemelték, ezt akár egy benzinkúton az autós is ellenőrizheti, az előírt érték az autókon vagy azok kézikönyvében is fel van tüntetve. Egy dologra hívták fel a figyelmet a gumisok: ha csomagokkal, megpakolva autózunk, akkor az előírtnál magasabb értékre fújjuk fel a gumikat. Hozzátették, ez az érték is megtalálható az autókon.

Tóth Csaba békéscsabai autóvillamossági és autóklíma-szerelő úgy fogalmazott, a légkondit minden évben legalább egyszer fertőtleníteni kell, lehetőleg a szezon elején. Aki szakemberre bízza a munkát, az jellemzően 5 ezer forintról induló árakkal találkozhat. Ennyibe kerül az autók klímájának tisztítása, fertőtlenítése, a pollenszűrő cseréje nélkül.