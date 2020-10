Autómentessé vált a Jókai Színház előtti tér Békéscsabán

Többé nem tudnak autóval ráhajtani a Jókai Színház előtti taposó szökőkútra Békéscsabán. Mint ismeretes, az elmúlt években több alkalommal is előfordult, hogy a Jókai Színház előtti taposós szökőkút megsérült, vagy beszakadt, mert nagyobb gépjárművel ráhajtottak – olvasható Szarvas Péter, Békéscsaba polgármesterének bejegyzésében.

Sajnos a legutóbbi alkalommal nemcsak a burkolólap tört be, hanem a gépészeti szerelvények, illetve elektromos eszközök is jelentős mértékű sérülést szenvedtek. A kár elhárítása és megtérítése folyamatban van. A szökőkút javítási munkálatai szerződés szerint várhatóan november 15-ig fejeződnek be.

Mint az a bejegyzésben olvasható, annak érdekében, hogy ez többet ne fordulhasson elő, a polgármester olyan elemek elhelyezését kezdeményezte a területen, amelyek megakadályozzák a járművek ráhajtását a szökőkútra. A kivitelező kedden kihelyezte a nyolc darab, 50x50x50 centiméter méretű ülőkockát.

Számos jelzés érkezett a lakóktól, hogy virágok is kerüljenek a területre. A kérést megfontoljuk – olvasható Szarvas Péter Facebook-oldalán.

