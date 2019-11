Átvették ajándékukat a tündérszép lányok

Kiadónk Tündérszépek szépségversenye megyei fordulójának négy díjazottja csütörtökön délután vehette át szerkesztőségünkben az ajándékutalványokat. A verseny még nem ért véget: az országos döntőben a medgyesegyházi Szeles Brigittáért szoríthatunk.

Békés megyéből a szavazatok alapján Váczi Virág lett a Tündérszépek 2020 közönségdíjasa, míg a zsűri Barna Napsugárt választotta győztesnek. A képzeletbeli dobogó második fokára Szabó Zsófia állhatott fel, a harmadik helyen pedig Szeles Brigitta végzett.

A négy tündérszépnek csütörtökön adta át Pocsaji Richárd, a Békés Megyei Hírlap főszerkesztője és Leszkó Tamás megyei üzletszervezési vezető az elnyert ajándékot. A nyeremény sorrendben 50, 30, illetve 20-20 ezer forintos utalvány volt.

Szabó Zsófia, a megmérettetés második helyezettje elmondta, családja és barátai mondták, hogy próbáljon szerencsét szépségversenyünkön. A csabacsűdi szépség elárulta, nyolcéves korában gyermekmodellként állt kamerák elé, tehát némi rutinnal vetette bele magát a Tündérszépekbe.

Barna Napsugárt talán már senkinek sem kell bemutatni, hiszen a 18 éves szeghalmi leányzó korábbi versenyünkön is első helyezést ért el. Kérdésünkre, miszerint harmadjára is jelentkezne-e elmondta: jelenleg gyűjti a bátorságot ahhoz, hogy más szépségversenyeken is megmérettesse magát és nem adja fel álmát, hogy megismerje őt az ország.

A közönségdíjas Váczi Virág elmondta, hogy nagyobb lett az önbizalma a versenyen elért eredménye láttán, olyannyira, hogy – a tervei szerint – a jövőben modellként is szeretné magát kipróbálni.

Még nem ért véget a verseny Szeles Brigitta ugyan a megyei fordulóban a harmadik helyen végzett, azonban a regionális megmérettetésen a szakmai zsűri döntése alapján első helyezettként jutott tovább az országos döntőbe, így rá újabb kihívások várnak. Januárban kezdődik ugyanis a Tündérszépek szépségversenyünk záró köre, ahol ismét lehet szavazni a megyei szépségre, de előtte decemberben vár rá egy felkészítő tábor, ahol segítséget kap ahhoz, hogy sikeresen szerepeljen az élő tévéshow-ban. Brigitta elmondta, kicsit fél a következő kihívástól, ugyanis nehezen tud közönség előtt beszélni. Ennek ellenére reménykedik a győzelemben, de egyáltalán nem lesz csalódott, ha nem az élmezőnyben végez.

