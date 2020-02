Átvették értékes nyereményüket a Mozaikkereső játék győztesei

Január végén megtörtént a tavalyi Mozaikkereső játék megyei, napilaponkénti sorsolása a Békés Megyei Hírlap kiadójának veszprémi telephelyén. Rekordmennyiségű levél érkezett, a játék annyira népszerű volt, hogy országosan több mint százezer, ebből a helyi laphoz 3200 előfizető küldött be nyereményszelvényt. Pénteken pedig szerkesztőségünkben adtuk át nyereményeiket a Békés Megyei Hírlap olvasóinak.

A díjátadón Pocsaji Richárd, a Békés Megyei Hírlap főszerkesztője fogadta a nyerteseket. Egyúttal megköszönte, hogy részt vettek a lap által meghirdetett Mozaikkereső nyereményjátékban, ahol azok a játékosok pályázhattak, akiknek érvényes előfizetésük volt, valamint a decemberben megjelent mozaikdarabokat hiánytalanul felragasztották a játékszelvényre, és kitöltve azt beküldték a napilap címére.

– Minden megyében elindult a játék, illetve csúcsfődíjként három Toyota Yaris személygépkocsi is gazdára talált. Békés megyében is nagyon szép ajándékokat sikerült kiosztanunk. Ezúton is köszönjük, hogy olvassák a lapunkat, bízunk benne, hogy a jövőben is előfizetőink között tudhatjuk majd Önöket. Célunk az, hogy minden nap egy tartalmas újságot készítsünk el, amiben mindenki talál magának olvasnivalót, érdekességet – fogalmazott a lap főszerkesztője.

Az egymillió forint értékű Edenred-kártyát Carutasu Ágnes nyerte, aki a tizenöt hónapos kislányával, Emesével közösen vette át az értékes utalványt. Mint mondta, közel húsz éve előfizetője a lapnak, és egyszer már 2001-ben sikerült nyernie hasonló játékon egy hifi-tornyot.

Hozzátette, hogy mindig a hátsó oldalakkal kezdi az újság olvasását, hiszen huszonöt éven át kézilabdázott, így a sport érdekli legjobban. Azt hogy sikerült megnyernie a játékot, az egyik szomszédjától tudta meg, aki az utcán gratulált neki.

– Tőle hallottam, hogy sikerült megnyernünk az egymillió forint értékű kártyát. Gerlaiak vagyunk, kisebb közösség a miénk, ezért már aznap délelőtt mindenki tudott a nyereményről – mesélte.

A mezőkovácsházi Brandisz Lászlóné wellnesspihenést nyert. Mint megtudtuk, ő is több évtizede előfizetője a lapnak. Elsősorban a hírek érdeklik, minden nap azzal kezdődik – még reggeli előtt – hogy elolvassa az újságot. Nagyon örült a nyereménynek, már évek óta próbálkozott, de ez az első alkalom, hogy ajándékkal térhet haza. Egyúttal elárulta, hogy Róbert unokájával fogja eltölteni a pihenést.

A békéscsabai Szaszák Ádámné egy robotporszívót vihetett haza. – Ennek a lányom fog a legjobban örülni, mert így reméli, hogy nem kell többet a régit tologatnia – mesélte nevetve a robotporszívó tulajdonosa, aki elárulta, közel negyven éve járatják a lapot, de ez az első alkalom, hogy nyert a játékon. Viszont nem csak a játékok tetszenek neki az újságban, ahogy ő fogalmazott, ragaszkodik a nyomtatott sajtóhoz, szereti érezni a papír illatát, ezért is kezdi mindig a napot a Hírlap olvasásával, amelyet rendkívül színesnek és érdekesnek talál.

– Mindig van benne olyan írás, ami felkelti az érdeklődésemet, kíváncsivá tesz. Az sem ritka, hogy újra kézbe vesszük a lapot, ha olyan téma, cikk jelenik meg benne, amit többször is szívesen olvasgatunk – fogalmazott a boldog nyertes.

A vésztői Szabó Zsigmondné és férje, Szabó Zsigmond egy laptopot vehetett át a szerkesztőségben. – Életünk részévé vált a megyei lap, több mint harminc éve járatjuk. Nyugdíjasok vagyunk mindketten, így van időnk végigolvasni a friss híreket, megfejteni a keresztrejtvényeket – osztotta meg a házaspár.

A végegyházi Varga Imre sajnos személyesen nem tudta átvenni az általa nyert robotgépet, ezért neki eljuttatjuk a hasznos eszközt.

