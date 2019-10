Átvette polgármesteri megbízólevelét Szarvas Péter

Immár második alkalommal vehette át kedden polgármesteri mandátumát Szarvas Péter, miután az október 13-i önkormányzati választásokon a Hajrá Békéscsaba Egyesület színeiben 16 211 (78,92%) érvényes szavazattal győzött. Mint ismert, őt támogatták a kormánypártok is.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Az eseményen Gojdárné dr. Balázs Katalin, a békéscsabai helyi választási bizottság elnöke adta át Szarvas Péter következő öt évre szóló megbízólevelét. Beszédében többek közt elhangzott, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019-es választásán Békéscsabán a névjegyzékben szereplő állampolgárok száma 49 364 fő volt, melyből 21 224 fő (42,99%) vett részt a szavazáson. Az urnákban talált szavazólapok száma 21 206 darab, amiből 664 érvénytelen, és 20 542 érvényes volt.

Az elnök végül megköszönte a bizottság tagjainak munkáját, illetve tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a képviselői megbízólevelek átadása a kompenzációs lista eredményének jogerőre emelkedését követő három napon belül történik majd meg.

Szarvas Péter elmondta, már a 2014-es választások eredménye is rendkívül magasztos érzés volt számára, hiszen Békéscsabán született, élete legnagyobb részét itt is töltötte, és gyermekei is ide születtek. Éppen ezért nagy büszkeséggel tölti el, hogy a lakosság immár másodjára szavazott neki bizalmat városvezetőként. Hozzátette, célja akkor is és most is az, hogy gondos, szorgalmas, és alázatos munkát végezzen pozíciójában, és hozzá tudjon járulni a város erősítéséhez, fejlődéséhez, illetve a szebbé, rendezettebbé válásához.

A fent említett célokról elmondta, meglátása szerint azok első ciklusában teljesültek, amihez számos kollégájának munkájára is szükség volt, akiknek köszönetet mond ezért. Továbbá kifejtette, emiatt is alakulhatott benne ki az érzés, miszerint folytatni szeretné ezt a munkát, hiszen a sikerek ellenére még van tennivaló Békéscsabán mind a gazdasági életben, rendezettségben, a sportélet segítésében, a kultúrában, az intézmények fejlesztésében, és a rászorulók támogatásában.

Végül elmondta, a következő években is kemény munka vár az önkormányzatra, de bízik abban, hogy a mintegy 1250 dolgozója vele együtt érzi a felelősséget, és azt, hogy megyeszékhelynek lenni nem csupán rang, hanem kötelesség is, így az elkövetkező időben színvonalas, kimagasló tevékenységet folytathatnak majd.

