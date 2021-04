Átvennék a baptisták a békéscsabai iskolát

Ha a minisztériumban is rábólintanak, átveheti a Baptista Szeretetszolgálat a következő tanévtől a Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola fenntartói jogát a tankerületi központtól. Az önkormányzat, valamint a pedagógusok, a diákok és a szülők is támogatják a váltást.

A Baptista Szeretetszolgálat oktatási főigazgatója, dr. Szabó Csaba elmondta, a helyi gyülekezettel való együttműködésben jött a kölcsönös egymásra találás a Békéscsabai Tankerületi Központtal. Év elején került szóba, hogy lenne-e lehetőségük átvenni a Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskolát; és bevonni azt a saját oktatási rendszerükbe, amely jelenleg negyven közoktatási intézményt és bennük 14 ezer tanulót jelent.

Mivel a válasz igenlő volt, kezdeményezték a fenntartói jog átvételét.

Márciusban volt szavazás is, megkapták a bizalmat, hiszen a pedagógusok, az alkalmazottak, a diákönkormányzat és a szülők gyakorlatilag 100 százalékban támogatták a szándékot. Most készítik elő, hogy megindíthassák május végén a működési engedélyezési eljárást, és ha a Klebelsberg Központ támogatását is elnyerik, a minisztériumban szintén május végén bólinthatnak rá a változtatásra.

Közben a munka zajlik a háttérben, elkezdték újragondolni a pedagógiai programot, és dr. Szabó Csaba elmondta, az intézmény nevét is megváltoztatnák. Hangsúlyozta: egy jó szellemű, jól oktató, a tanulókat az egyéni igényeik szerint gondozó, hittel és reménnyel működő általános iskolát szeretnének varázsolni a csabai intézményből. Amely, hasonlóan a többihez, képes megvalósítani azt a felzárkóztató, fejlesztő és tehetséggondozó programot, amelynek eredményeként a gyermekek sikeresek lehetnek az életben. Kiemelte: olyan programokon dolgoznak, amelyek unikálisak lesznek ebben a környezetben.

Elmondta, bár közoktatási intézménye eddig nem volt Békés megyében a Baptista Szeretetszolgálatnak, igen aktív tevékenységet folytat a térségben, sok a gyülekezet is.

A szeretetszolgálat országos szinten mintegy háromezer munkatárssal rendelkezik, és három pillérre épül:

ismert lehet egyrészt a cipősdoboz-akció, valamint a nemzetközi mentő- és katasztrófavédelmi munka kapcsán, másrészt összesen csaknem száz intézményt tartanak fenn, dolgoznak a hajléktalanellátásban, az idősellátásban, a családok megsegítésén, harmadrészt pedig a közoktatásban tevékenykednek.

A Békéscsabai Tankerületi Központnál elmondták: a Baptista Szeretetszolgálat január 25-én benyújtotta szándéknyilatkozatát, mellyel kezdeményezte a Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola fenntartói jogának átvételét. A Békéscsabai Tankerületi Központ jelenlegi fenntartóként lefolytatta az előírt véleményezési eljárásokat. Az oktatásért felelős miniszter május utolsó napjáig hozza meg döntését a fenntartóváltásról. Amennyiben az átadásról döntenek, az intézmény fenntartói joga a következő tanévtől kerül át a Baptista Szeretetszolgálathoz.