Átalakul a szakképzés, munkaszerződést kötnek és bért kapnak a tanulók

Változás zajlik a szakképzésben, többek közt új törvény, új végrehajtási rendelet, új tanügyi dokumentumok, más módszertan. Az első szakképzési munkaszerződéseket ezekben a napokban írják alá azoknál a Békés megyei vállalkozásoknál, amelyek érettségivel a szakképzésbe érkező tanulók képzésében érdekeltek. Csütörtökön kozmetikustanulók kaphatták meg szerződéseiket a megyeszékhelyen.

– Ezekben a hetekben térítésmentes online előadássorozatot tartunk ágazatonként a vállalkozóknak, hogy segítsük az átállást. Ez a szakképzési reform sokkal tudatosabb hozzáállást követel meg a duális gyakorlati képzőhelyektől, mint eddig. Megköveteli, hogy sokkal szorosabb kapcsolatot tartsanak fenn a szakképző iskolákkal. Az új rendszerben már csak kifutóban van tanulószerződés 2024-ig, szakképzési munkaszerződéseket pedig február 1-től köthetnek

– mondta el Mészárosné Szabó Anna, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztályvezetője.

Hozzátette, a gyakorlati képzőhelyeknek el kell készíteniük a teljes képzési időre szóló képzési programjukat, tanulási eredmény alapú módszer alapján. Megjelent egy minőségközpontú szemlélet is, amely az oktatási tevékenység tekintetében egy új szintre emeli a cégeknél folyó szakmai képzést. Ez az osztályvezető szerint nagyobb tudatosságot igényel a vállalkozóktól. Amennyiben nincs a cégnek minőségirányítási rendszere, a Kamara Minőségi Szempontrendszernek kell megfelelni, amit már kidolgozott a kamara. Új követelmény a megfelelő szintű informatikai jártasság is, mivel nagyon sok elemet elektronikus felületen kell rögzíteni.

– Fontos kérdés, hogy a gyerek tanulni vagy dolgozni megy ki a vállalkozóhoz. Az új rendszerben tényleges munkavállalóvá válik, mert szakképzési munkaszerződést köt a teljes képzési időre, mely alapján munkabért kap. Ennek mértéke jóval magasabb, mint amit eddig a tanulók tanulószerződéssel havi juttatásként kaptak. Most a munkabérük minimuma 96 ezer 600 forint kell legyen havonta, ehhez társul még az egyéb juttatás, ha van a cégnél ilyen. A rendszer bónusza, ha sikeres szakmai vizsgát tesznek, egyszeri életkezdési juttatásban is részesülnek, ennek mértéke a mindenkori minimálbér 80-180 százaléka. Próbaidő nincs, de a cégeknek lehetőségük van kiválasztási eljárásra, azaz a legmegfelelőbb tanuló kiválasztására. Az új szakképzési rendszer a vállalkozások számára új finanszírozási rendszert is jelent, melyben – mivel a költségek jelentősen emelkednek – a támogatásuk is nő, és még sikerdíjjal is számolhatnak – részletezte Mészárosné Szabó Anna.

Kertai Emőke ezüstkoszorús kozmetikusmester kezei alól eddig körülbelül ezer tanuló került ki, jelenleg tíz fiatal gyakorol nála, váltott beosztásban:

– Eddig tanulószerződést kötöttünk a tanulókkal, most pedig munkaszerződést, ez azt is jelenti, hogy munkabért fizetünk a fiataloknak, ami jobban inspirálja a tanulókat a korábbi ösztöndíjjal szemben

– árulta el Kertai Emőke.

A kozmetikusmester békéscsabai szalonjában csütörtökön négy tanuló vehette át munkaszerződését, köztük volt Kölüs Bettina is, aki úgy fogalmazott, nagyon örül a gyakorlati helynek, ahol osztálytársaival együtt sajátíthatja el a szakma csínját-bínját. – Az hogy most már fizetést kapunk csak felteszi az i-re a pontot, ami egyébként nagyon jól jön. Ezt a bért aztán mindenki saját belátása szerint költheti el – emelte ki a kozmetikustanuló.