Átadták az épített házas transzformátort

Közösségi összejövetel keretében adták át a régen várt, épített házas transzformátorállomást a napokban Gyulán, az észak-törökzugi lakótelepen, a Pósteleki utcában.

Kónya István alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, két ok miatt is szükséges volt a korábbi trafó cseréjére és lebontása.

– Egyrészt az elmúlt években természetes módon megnövekedett az energiaszükséglet, aminek az eszköz már régen nem felelt meg. Másrészt, a berendezésnek rengeteg hibája volt és rendkívüli módon elavult – ecsetelte Kónya István.

– Állandóan zúgott, kattogott, volt, hogy kigyulladt vagy ívet húzott a szabadvezetékes transzformátor. A monstrum emellett mindössze 17 méterre feküdt a lakóingatlanoktól, arra a gyerekek felmásztak. A helyiek joggal tartottak a környezethez semmilyen tekintetben nem illő építménytől. Kint a „prérin” talán elmegy egy ilyen transzformátor, de lakótelepen semmiképpen.

Kónya István szólt arról, hogy a lakókkal közösen 12 éven át tartó küzdelmet folytatott a változásért. Hangsúlyozta, a dolgok akkor gyorsultak fel, amikor tulajdonosváltás történt, és a magyar állam megvásárolta az áramszolgáltatót. Azt megelőzően ugyanis hiába próbáltak eredményt elérni, nem találtak nyitott fülekre. Az állami szerepvállalással azonban felgyorsultak az események.

– Bár alapvetően nem önkormányzati feladatról van szó, mégis úgy éreztem, hogy szerepet kell vállalnunk az emberek érdekében a fejlesztésben – tette hozzá az önkormányzati képviselő. – A beruházáshoz az önkormányzat 7 millió forinttal járult hozzá, a további 10 millió forintot a szolgáltató finanszírozta. A lebontott transzformátor helyén pedig egy közösségi teret alakítanak ki.

A több mint félszáz lakó részvételével megtartott programon jelen volt dr. Görgényi Ernő polgármester is, aki ugyancsak kitért arra, hogy a magyar állam szerepvállalásával a hozzáállás is jelentős mértékben megváltozott. Rávilágított, hogy mindez azért is lényeges, mert az Airbus Helicopters gyárat épít Gyulán, amihez pedig az áramszolgáltatás további fejlesztésére is szükség van. Erről már folynak – nagyon rugalmasan és gördülékenyen – a tárgyalások.