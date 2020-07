Átadták a megújult Csárda Múzeumot Kondoroson

Kívül-belül megújult a kondorosi Csárda Múzeum, melynek korszerűsítés utáni átadóját szerdán tartották. Az egykor betyárok által is látogatott épület immár tökéletesen ötvözi a korabeli belső tereket, valamint a mai kornak megfelelő igényeket. A műemlék épületben található Csárda Múzeum felújítása, eszközfejlesztése és látogatóbarát funkcióinak kialakítása TOP-os pályázat keretében valósulhatott meg több mint 62 millió forintból.

Jelenleg helytörténeti múzeum működik a több ütemben megvalósult épületegyüttesben, bemutatva a korabeli bútorokat, eszközöket, életmódot. Bár az időszakos karbantartási munkálatokat mindig elvégezték, napjainkra a múzeum igencsak megérett egy újabb, komolyabb felújításra. Ennek során most a műemlékileg védett csárda homlokzatain és belső falfelületein vakolatjavításokat, állagmegóvó festéseket végeztek el, de javították, szükség esetén pedig cserélték a nyílászárókat is.

Emellett új téglaburkolatokat kaptak az épület járdái. Belül padlófűtést, valamint a pince légtérben szellőztetési rendszert építettek ki, utóbbit egy előregyártott „angol akna” elem beépítésével. Restaurálták továbbá az ott található Mihály Árpád és Cs. Pataj Mihály Betyárok rohama a szabadságharcban című festményét, de több, már bemutatott tárgyat felújítottak még, illetve helyeztek új környezetbe, mindezt a betyár témára felfűzve.

A megújult múzeumcsárda szerdai átadója egy karikás ostor bemutatóval kezdődött, majd elsőként Dankó Béla országgyűlési képviselő mondta el gondolatait a jelenlévőknek. Kifejtette, az épület felújítása nem csupán a kondorosiaknak fontos, hanem az ottani épített és kulturális örökség szerves részévé is vált. Emellett a csárda számtalan emléket is őriz a lakosságot és a turistákat érintve egyaránt, hiszen szerelmek szövődtek benne, házasságok köttettek, illetve sok történelmi személy is megfordult egykor falai között. Utóbbinak köszönhetően pedig a megyei ismertségen kívül országos, de határon túli hírnévre is szert tett. Kiemelte, éppen ezért fontos az önkormányzatnak, hogy odafigyeljen a múltját felidézve a jelenére is, majd így építse a jövőjét.

Dr. Latorcai Csaba János, az EMMI közigazgatási államtitkára köszöntőjében elhangzott, az egykor Rózsa Sándor, Arany János és Erkel Ferenc által is látogatott, valamint Petőfi Sándor, Jókai Mór és Móricz Zsigmond írásaiban megörökített csárda most egy korszerűsítő, ugyanakkor korabeli látványosságokat megörökítő felújításon esett át. Falaihoz számos legenda és történet kötődik, melyek által gazdagította és máig is gazdagítja a lakosság identitását, környezettudatát és érzésvilágát.

Elmondta, a Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsűd településeken elnevezésű projekt az utánunk jövő nemzedék életfeltételeinek védelmezése érdekében valósult meg, melynek keretében a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és óvjuk meg. Hozzátette, a pályázat teljes támogatási összege mintegy 365 millió forintot tett ki, melyből Kondoros több, mint 250 millió forintból részesült. Ennek egy részéből újulhatott meg a történelmi emlékeket őrző építmény is.