Átadták a gyulai Almásy-kastély Stefánia-szárnyát

Tizenegy esztendeje városunk titokzatos kincseként pusztult országosan védett műemlékünk, az Almásy-kastély. Közös célként fogalmaztuk meg, hogy kastélyunkat eredeti pompájában kell visszaadni a közösség számára – fogalmazott köszöntőjében dr. Görgényi Ernő. A polgármester elmondta,

Hozzátette, akkor a mellékszárny rekonstrukciójára nem volt lehetőség, így ahhoz tovább keresték a megoldást. A gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztésére kiírt pályázaton nyerték el a támogatást, melynek köszönhetően először felújították a Szent Miklós parkot, majd a kastély mellékszárnyát is. Ez utóbbi beruházás költsége nettó 954 millió forint volt, amelyből az európai uniós támogatás 705 millió forint volt, amit a kormány 250 millió forinttal egészített ki.

Az épületben fogadóteret, báltermet, csemegetárat és látványkonyhát alakítottak ki. A bálterem az Alföldön egyedülálló, hiszen ezen kívül nincs még egy műemlék-kastélyban lévő bálterem, és ott emellett a 19. századi enteriőr 21. századi gépészettel, hang és fénytechnikával párosul. Kitért arra, hogy

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő beszédében több helytörténeti érdekességet osztott meg a kastéllyal kapcsolatban. Hangsúlyozta, büszkék arra, hogy a Stefánia-szárny komplex szolgáltatással várja a vendégeket, és a megyéből, illetve az országból érkező látogatók számára egyaránt különleges attrakció született.

Orbán Balázs hangsúlyozta, stratégiai megfontolás húzódik amögött, hogy a magyar kormány hazai és uniós forrásból közel egymilliárd forintot bocsátott rendelkezésre e csodaszép kis-kastély szárny megújítására. – Ugyanez a döntés húzódik meg amögött is, hogy összesen több mint százmilliárd forintot szánunk országszerte váraink és kastélyaink helyreállítására – fogalmazott.

Hangsúlyozta, a beruházások az értékmegőrzés mellett leginkább a jövőnek szólnak. – Az ilyen épületek felújításakor az egyik legfontosabb kérdés az értékmegőrzésen túl az, hogy milyen funkciót fognak betölteni – folytatta a gondolatot.

– Legyen szó múzeumról, kastélyszállóról vagy éppen gasztronómiai központról, a lényeg ugyanaz: közösséget építeni és szolgálni, és mindezt egyszerre több módon is.

A pihenni, kikapcsolódni vágyó idelátogatók számára a gasztronómiai vagy éppen kulturális programok egyben közösségi élményt is jelentenek, amely összekapcsolja őket más, ugyanezt az élményt keresőkkel. A helyiek számára ugyanígy betölthet ilyen szerepet egy kastélypark vagy kulturális intézmény. Mindez természetes közösségi térként működhet, amelyben más minőségben lehet eltölteni a szabadidőt, mint mondjuk egy vasárnapi plázakorzózás során.

Kiemelte, emellett egy sok látogatót vonzó attrakció új gazdasági bázist is jelenthet térség számára. A tapasztalat azt mutatja, hogy az eddig átadott és szolgáltatást nyújtó felújított kastélyok igen sok látogatót vonzanak.

Hiánypótló funkciókat alakítottak ki

Dr. Virág Zsolt, a Magyar Kastélyprogram Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, azzal, hogy az Almásy-kastély főépületének felújítását követően öt és fél évvel a megújult Stefánia-szárnyat is átadhatták, a helyére került az egész mozaik, amit 2011-ben kezdtek megtervezni.Jelentős eredménynek nevezte, hogy a kastély már úgy is nyereségessé vált, hogy a jövedelempótló funkciót betöltő Stefánia-szárny csak most készült el.

Hozzátette, a szárnyban most kialakított komplex funkciók követik a nagy kastély színvonalát, ami hat díjat érdemelt ki.

– Híven követi azt a szemléletet is, hogy mindenképpen hiánypótló funkciókat kell kialakítani, így kapott itt helyet az Alföld első kastélybeli bálterme – tette hozzá. Hazánkban egyébként is kevés kastélyban működik bálterem. A szárny emellett szinergiában működik a többi helyi turisztikai attrakcióval is.