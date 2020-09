Átadták a felújított kápolnát Kondoroson

Újraszentelték a felújított Batthyány-Geist Kastély kápolnáját szombaton délelőtt a város melletti kastélyparkban. Az eseményen Ribárszki Péter polgármester köszöntötte a jelenlévőket, a több mint 31 millió forintos hazai és uniós forrásból kívül-belül megújult Jézus Szíve kápolna előtt. Kijelentette, a közös erőfeszítésekkel elért eredmény a legszebb, utalva arra is, hogy a város Békésszentandrás és Csabacsűd településekkel együtt pályázott, és nyert jelentős forrásokat turisztikai fejlesztésekre. Hozzátette, a vadászkastély a keresztény hit, a magyar függetlenség, a magyar vadászati kultúra szimbolikus helye, ahol az első magyar vadásztársaság is megalakult. A településvezető reményét fejezte ki, hogy a park és a kápolna után a kastélyépület rekonstrukciója is hamarosan megkezdődhet.

Az eseményen részt vett Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, a 2021-es vadászati és természeti világkiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztos, aki elsőként Orbán Viktor miniszterelnök levelét tolmácsolta. Kovács Zoltán szavai szerint a múlt értékeinek megbecsülése, megóvása nélkül egyetlen nemzetnek sem lehet sikeres jövője.

Majd úgy fogalmazott, a kormányfő bízik abban, hogy a kápolna a következő évtizedek, évszázadok során a Geist család leszármazottai mellett még sok hívő keresztény magyar embernek nyújt majd alkalmat imádságra és elmélkedésre. Ezt követően a 2021-es hazai vadászati kiállításról is beszélt a kormánybiztos, mely elmondása szerint a magyar kultúra egy jelentős szegmensét, részét is bemutatja, utalva arra, hogy a vadászat hazánk egyik legrégebbi hagyománya.

Dr. Latorcai Csaba János az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára arra emlékeztetett, hogy a csákói Geist család a 18. században érkezett német földről a megyébe, és a helyi kultúra, valamint a katolikus egyház támogatói, jótevői voltak. Geist Gyula halála után felesége határozta el, hogy a csákói kastélykertben sírboltkápolnát építtet férje emlékére. Az államtitkár leszögezte, a kormány természetes szövetségesként tekint az egyházakra, amelyek jelentős szerepet vállalnak hazánk szellemi és lelki megújulásában. Kiemelte: az elmúlt három költségvetési évben az egyházi örökségvédelemre, szakrális épületekre fordított összeg éves szinten meghaladta a 100 milliárd forintot.

Az ünnepi beszédek után a Geist család leszármazottja, dr. Patay Géza mondott rövid köszöntőt, majd dr. Kiss-Rigó László, Szeged-Csanádi egyházmegye megyéspüspöke szentelte fel az emlékhelyet. Az esemény zárásaként részlet hangzott el a Magyar miséből, ezt követően pedig egy emlékkövet helyzetek el a kápolna előtt, majd átvágták a nemzeti színű szalagot.

A csendes elvonulás, az emlékezés helye

Jelenlegi romos állapotában is jelentős látnivaló a Batthyány-Geist kastély Kondoros határában. A kétszintes vadászkastélyt Batthyány László építette 1844 és 1851 között, feltehetően Ybl Miklós és Pollack Ágoston tervei alapján romantikus stílusban. Parkjában találhatóak a legidősebb kondorosi fák, köztük a legendás Batthyány fa is, melyet 1848-ban az első magyar miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos ültetett. Napjainkra már csak a csonkja maradt meg a fának, mely ma is látható az épület keleti homlokzatának közelében.

A kastélykertet fél évtizede sikerült megszépíteni és a nagyközönség számára is hozzáférhetővé, élvezhetővé tenni. Ma pedig már a kápolna is igazi ékszerdobozként csillog, mely a maga csendességében és szépségében a nyugodt elvonulás, a múltra és az ősökre való emlékezés helyévé válhat. Különlegessége többek közt a benne lévő oltár, amely fehér márványból készült, és szépsége még ma is magával ragadja a látogatókat, de szembetűnő a két darab korinthoszi oszlopra támaszkodó, előtetővel fedett, díszes bejárat is.