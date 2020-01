Átadták a felújított iskolát Szeghalom

Ünnepélyes keretek közt adták át, és jelentették be szerdán délelőtt, hogy megvalósult a Gyulai Szakképzési Centrum (GYSZC) Szigeti Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének teljes nyílászárócseréje. Az iskola aulájában megtartott átadón elhangzott, saját forrásból, összesen 28 millió forintból újult meg az épület, így közel háromszáz tanuló oktatása vált komfortosabbá.

Hegyesi Sándor, az intézmény vezetője elárulta, az elmúlt években olyan fejlesztéseket tudtak megvalósítani, amelyek a minőségi, szakmai képzést nagyban segítik. A mostani nyílászárócsere mellett kiemelte az új aszfaltburkolattal ellátott kosárlabda- és kézilabdapályát, az elektromos fejlesztést és a több tízmilliós eszközbeszerzéseket. Ez utóbbival kapcsolatban Hegyesi Sándor elmondta, többek közt egy, a hidraulika- és pneumatika-oktatáshoz szükséges oktatópadhoz jutottak, és egy új CNC felsőmarógépet is beszereztek, ez utóbbihoz közel húszmillió forintért jutottak hozzá. Hozzátette, az ipari robotok programozásának oktatására, magára a képzésre is több millió forintot tudtak költeni. Hamarosan pedig egy robotkart is kap az iskola, mely szintén a robotika képzést segíti elő.

Jancsurák József, a Gyulai Szakképzési Centrum szakmai főigazgató-helyettese a felújítással kapcsolatban elmondta, összesen több mint száz nyílászárót cseréltek ki, melyek mindegyike korszerű, megfelel a ma elvárt követelményeknek. Hozzátette, a felújítással jelentősen nőtt az épület energiahatékonysága, jóval kevesebbet kell költeni a jövőben fűtésre. A munkálatokat pedig úgy ütemezték, hogy ne zavarja a tanítást, így a nyári szünet ideje alatt történt a felújítás jelentős része, csak a kisebb feladatok maradtak a későbbiekre.

Mint megtudtuk, az iskolában további fejlesztések várhatók, az elektromos hálózat megújítása célegyenesben van, a közeljövőben az elektromos teljesítményt növelik, az ugyanis alacsonyabb a szükségesnél, így jelenleg az oktatáshoz szükséges gépek nem tudnak egyszerre üzemelni.