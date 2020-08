Arra számítanak, hogy az idegenforgalom is tovább erősödhet Békésben

Közgyűlést tartott a Békéscsabai Turisztikai Egyesület a Csabai Rendezvénypajtában, csütörtökön délután. Az eseményen Opauszki Zoltán, az egyesület elnöke ismertette a napirendi pontokat, és beszélt a város turizmusának aktualitásairól, illetve a tavalyi év beszámolóját is elfogadásra bocsátotta. A közgyűlésen új tagok felvételéről is döntöttek, majd a jelenlévők átbeszélték, megvitatták az elmúlt időszak, illetve a jövő aktuális kérdéseit, valamint tapasztalatot is cseréltek.

Opauszki Zoltán az egyesület életében fontos, illetőleg a magánszállások számára jelentős pályázatokról is beszélt, ez utóbbival kapcsolatban elmondta, közel hetven szoba fejlesztésére kerülhet sor a térségben. Hozzátette, a turizmust kiszolgáló attrakciók a városban jelenleg kialakítás alatt vannak, kiemelte a Munkácsy-negyedet, a Wenckheim kerékpárutat és a CsabaPark fejlesztéseit. – Békéscsabán a július, augusztus erős forgalmat hozott a vendéglátók, a szálláshely-szolgáltatók visszajelzése alapján. Az elkövetkező időszakban a külföldi utazások visszaszorulhatnak, a belföldi turizmus pedig várhatóan továbbra is erőteljes marad. Arra készülünk, hogy az együttműködésünket fokozzuk annak érdekében, hogy a békéscsabai szolgáltatók még jobban meg tudják szólítani a vendégeket – részletezte az egyesület elnöke. Elmondta, Békéscsaba és Gyula a Magyar Turisztikai Ügynökséggel együttműködésben egy projektben vesz részt, melynek keretében népszerűsíti a két várost, illetve egy tanulmány is készült a csabai és a gyulai kolbászról. Az értekezésről Kiss József, a Gyulai Idegenforgalmi Egyesület elnöke beszélt a jelenlévőknek, aki szorosan együttműködik a Békéscsabai Turisztikai Egyesülettel. Mint kiderült, a kolbásztanulmány feltérképezi a jelenlegi viszonyokat és megmutatja, hogy a hungarikumnak minősített csabai és a gyulai kolbász mit jelent ma a fogyasztóknak, illetőleg milyen gasztronómiai, értékesítési lehetőségek vannak a jövőt illetően. Irányt mutat abban, hogy a két termék még népszerűbb, és még jobban értékesíthetőbb legyen a piacon.