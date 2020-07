Árnyék vetül az idei nyaralásra, sok a bizonytalan utas Békésben

Bár továbbra is sok a kérdőjel az idei nyaralásszezonnal kapcsolatban, úgy tűnik, hogy az utazóknak egyre határozottabb elképzelései vannak. Kíváncsiak voltunk, hogyan alakul az utazási kedv a nemrégiben bejelentett korlátozásokat köve­tően.

Fábián Márta, a Zenit Tours és a Békés Tourist békéscsabai képviseletének vezetője hírportálunknak elmondta, a nyári időszak talán egyik legkedveltebb utazási célpontja minden évben Görögország, illetve a környező szigetvilág: Kréta, Rodosz, Kefalónia, Korfu, Zakynthos.

– Mivel az ország megkapta járványügyi szempontból a zöld besorolást, így ezekre a szigetekre repülővel bátran utazhatunk. Egy egészségügyi adatlapot kell csupán indulás előtt elektronikus formában kitölteni, amiben segítünk, illetve ha kérik az utasok, meg is csináljuk – árulta el. Hozzátette: hasonló státuszt kapott Dél-Ciprus, így ide is bátran utazhatunk. Málta, Olaszország, Spanyolország és Horvátország kedvelt nyaralóhelyei is látogathatók, ez utóbbinál azonban egy adatlapot kell kitölteni a határon, melyben személyes adatokat kérnek. A spanyol belépés előtt pedig elektronikus formában kell adatot szolgáltatni.

– Más a helyzet Törökország, Tunézia, Egyiptom esetében, ezek az országok jelenleg piros kategóriába lettek sorolva, és bár az országokba nem tilos a kiutazás, de a hazautazást követően az utasoknak negatív tesztet kell bemutatniuk. A járványügyi helyzet folyamatos felülvizsgálat alatt áll, reménykedünk azonban ezeknek az országoknak – azon belül is az egyes régióknak – az átsorolásában – részletezte hírportálunk megkeresésére Fábián Márta.

Ugyanakkor az utasok részéről nem is a félelmet, hanem inkább a bizonytalanságot tapasztalják, sok mi lesz, ha típusú kérdéssel találkoznak, amire sajnos ők sem tudják előre a választ.

– Folyamatosan figyeljük a híreket, azt mondhatom, hogy naprakészek vagyunk az információkban, segítünk minden kérdés, esetleges probléma megoldásában – emelte ki a Zenit Tours és a Békés Tourist békéscsabai képviseletének vezetője.

Nagy Lászlóné, az orosházi Nagy Utazási Iroda ügyvezetője keserű hangon válaszolt kérdéseinkre, elmondta, úgy érzi, az utazási irodák nagyon magukra maradtak. Ám ők most kettőzött erővel gondoskodnak utasaikról. Állandóan csörög a telefon, személyesen is felkeresik őt orosházi irodájában, mert akik mégis utazni vágytak eddig, azok is elbizonytalanodtak a friss rendelkezések hatására, sok a kérdésük a hogyan továbbról.

– Kedvük lenne utazni az embereknek, de már teljesen tervezhetetlenné vált a nyár, a szabadságuk. Nekünk meg a szívünk szakad meg, hogy milyen tanácsokkal segítsünk a bizonytalanoknak. Annyira nem tudni, mit hoz a holnap: a még külföldön nyaralók vajon kinn rekedhetnek? A külföldre indulók vajon útra kelhetnek-e célországuk felé? Komoly fejtörést okoz jó döntést hozni – tette hozzá.

