Aradszky Mihály csabai festő portréi Amerikában is sikert arattak

Gyerekkora óta rajzol és fest Aradszky Mihály, aki kezdetben grafikákat készített, majd vízfestékkel dolgozott, végül az olajban találta meg az utat alkotásai felé. A nemzetközi színtéren mozgó férfi festményeit –amerikai életének köszönhetően – a detroiti képzőművészeti főiskola is elismerte.

Aradszky Mihály Békéscsabán született. Mladonyiczky Béla szobrászművész szárnyai alatt ismerkedett meg a grafikai ábrázolással, melyet később vízfestékre cserélt; majd a kétegyházi alkotótáborban, Ungvári Mihály határozott javaslatára, olajfestéket kezdett használni, melyhez a mai napig hű maradt. Tanulmányait elvégezve, ugyanott kezdett oktatni, ahol egykor maga is az iskolapadot koptatta. A Kemény Gábor középiskolában többek között motordiagnosztikát tanított, majd pár év múlva, mikor elköszönt az oktatási intézménytől, egy nemzetközi cégnél vállalt feladatot.

Munkájának köszönhetően került Detroitba, amely akkor az autógyártás egyik fellegvára volt. A kétlaki életet élő férfi tengerentúli barátainak és üzlettársainak köszönhetően egyre több alkotása látott napvilágot. A festő – mint mondja – legfőképp tájképekben éli meg művészetét, de mindezek mellett portrékat szeret készíteni. Egyik képét, amely egy Albert nevű koronaőrt ábrázol, Anglia ihlette meg. Fotót nem készíthetett alanyáról, így gyorsan leskiccelte a vonásokat, majd később ennek alapján, továbbá emlékezetből készítette el olajfestményét, mely a Kalóz nevű alkotásával a detroiti képzőművészeti főiskola különdíját is elnyerte.

– Az intézmény egyik akkori tanára, Kathy Philips – akinek köszönhetően több kiállításon is megfordultak a munkáim – által lettek ismertek és kelendőek a festményeim. A stílusomra is hatással volt az Államokban eltöltött idő, így a hagyományos festészeten belül főként tájképek és portrék tartoznak a műveim közé – fogalmazott Aradszky Mihály. Hozzátette, a Magyarországon egykor oly divatos tanyavilágot ábrázoló festményei viszont nem arattak nagy sikert. Egy debreceni feng shui-szakértő világított rá arra, hogy ezek a képek a magányt, az elszigeteltséget és a kilátástalanságot szimbolizálják, amely érthetően sokakat taszított, így Aradszky Mihály is elállt az ilyen témájú képek festésétől.

Miután a 2008-as válság teljesen tönkretette az autóipart, az amerikai vonal megszűnt Aradszky Mihály életében. Attól kezdve már csupán Európában tevékenykedett, de a kétlaki élet egyik pontja mindig Békéscsaba volt, ahol a festményei a mai napig készülnek. Igaz, nem rohamtempóban, hiszen hobbiszinten, évente 8-10 képet fest, amikor ideje és kedve engedi.

Jelenleg egy korábbi, igen hamar elkelt munkáját szeretné reprodukálni, amelyen egy termetes méretű, Bernát nevű apát látható borivászat közben, huncut mosollyal az arcán. A németországi apátsági sörfőzőben felfedezett, karizmatikus vonásokat viselő személyről ugyancsak nem készült fotó, csak egy skicc, majd az emlékekre hagyatkozva sikerült életre kelteni a portrét.