Áprilisban már beköltözhetnek az új lakók Mezőberényben

– Természetesen apróbb munkálatok, javítások még hátra vannak, de a beruházás utolsó szakaszánál tartunk – nyilatkozta lapunknak a helyszínen Siklósi István. Mezőberény polgármestere elmondta, a tereprendezés, vagyis a tömb körüli környezet rendbetétele azonnal megkezdődik, amint az időjárás megengedi. A településvezető kérdésünkre megerősítette, a leendő bérlők kijelölése még nem történt meg.

– Ez egy nagyon fontos kérdés, éppen ezért szeretném, ha a képviselő-testület hozná majd meg a végső döntést. Jelenleg a grémium nem ülésezhet a veszélyhelyzet miatt, de bízom benne, hogy talán hamarosan újra találkozhat majd a testület – fogalmazott ennek kapcsán Siklósi István. – Amennyiben nem lesz lehetőség hivatalos tanácskozás megtartására, akkor is ki fogom kérni a képviselők véleményét, álláspontját, hiszen lényegesnek tartom, hogy konszenzusos döntés szülessen.

A polgármester felvetésünkre megerősítette, a lehetőség iránt máris nagy az érdeklődés, már csak ezért is fontos, hogy a legkörültekintőbben szülessen döntés. Kitért arra, hogy bár konyhabútor nem lesz a lakásokban, de ez úgy tűnik, hogy nem Siklósi István elmondta, a városban vannak kiadó ingatlanok, de úgy tűnik, nincs elegendő. A nagyszámú érdeklődés legalábbis ezt látszik alátámasztani. Siklósi István ezzel kapcsolatban felelevenítette a fejlesztés előzményeit.

Az önkormányzat egy pályázati program kapcsán megkérdezte a helyi fiatalokat, hogy mit tartanak a helyben maradásuk szempontjából a legfontosabb tényezőnek. Bár előzetesen a legtöbben azt valószínűsítették, hogy a generáció tagjai a munkahelyeket fogják választani, nem így történt. Ebben nyilván szerepe lehetett annak, hogy aki akart, el tudott helyezkedni a városban, illetve a környező településeken.

és a későbbi beszélgetések során kiderült, ezt azért is tartották kiemelt szempontnak, hogy saját életet kezdhessenek.

Az önkormányzat saját forrásból, illetve kisebb részben pályázati támogatásból többlépcsős fejlesztéssorozatba kezdett. Korábban 171 millió forintos önerőből eladásra épült tíz a Békési út 12. szám alatt. Az ingatlanokat önköltségi áron értékesítették. Ezt követte a műszaki átadáshoz most eljutott 20 lakás építése, amelyeket a másik tömb közelében húztak fel.

– Nagyon fontos célunk volt, hogy gyarapítsuk a városi bérlakásállományt, hiszen az igények mindig nagyobbak, mint ahány ingatlan rendelkezésre áll – hangsúlyozta Siklósi István.

Több pilléren nyugszik a helyi fiatalok támogatása

Ahogy arról korábban lapunkban is beszámoltunk, a több mint negyedmilliárdos beruházás részeként döntően 36–56 négyzetméter közötti lakások épültek a Mikszáth Kálmán utcában, de két 80 négyzetméteres ingatlant is kialakítottak. Mint említettük, a lakásfejlesztésnek egy harmadik pillére is van. Az Esély Otthon programban elnyert 199 millió forintból 73 millió forintot önkormányzati lakások felújítására, illetve eszközök beszerzésére fordítottak. A megújult, megszépült ingatlanokban egyebek mellett hűtőszekrény, mosógép, számítógép, tűzhely, mikrohullámú sütő is szolgálja a beköltözött lakókat. A tizenhat lakást 18 és 35 év közötti fiatal párok, fiatalok vehetik igénybe.

A fiatalok a programokat, a közösségi rendezvényeket is megjelölték a helyben maradás szempontjából fontos tényezőként. Éppen ezért – a járványhelyzetet megelőzően – számos programot, rendezvényt hívtak életre a generáció tagjainak ötletei nyomán, amelyek sokakat megmozgattak a városban.