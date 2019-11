A legjobbak közé került a békéscsabai gimnázium

Egy nemrég közzétett rangsorban a 63. helyezésével bekerült az ország legjobb száz gimnáziuma közé a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium – az egykori Rózsa –, egyedüliként Békés megyéből. Szabó László igazgató elmondta, a szakmai munka során építenek a rózsás hagyományokra, a minőségre; mindezt nyitottsággal, figyelembe véve és követve a XXI. század követelményeit, irányait.

A HVG évek óta rangsorolja az ország állami, egyházi és alapítványi fenntartásban működő gimnáziumait, most a legjobb százba egyedüli Békés megyeiként került be az Andrássy Gyula gimnázium. A tavalyi 82. helyezést követően most a 63.-at szerezte meg. A budapesti gimnáziumok figyelembevétele nélkül, csak a vidékiek között egyébként a 35., kizárólag a dél-alföldieket nézve pedig az ötödik lenne.

Szabó László igazgató elmondta, hogy a rangsoroláskor nézik az országos kompetenciamérésben elért eredményeket, a végzett diákok felvételi pontszámait, a négy érettségi tantárgy – a magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem, illetve az első idegen nyelv – eredményét. Úgy véli, a 63. helyezés jelzi azt a magas színvonalú és lelkiismeretes munkát, ami a békéscsabai intézményben folyik.

Olyan – például debreceni vagy miskolci – gimnáziumokat utasítottak maguk mögé, amelyek merítési lehetősége, vonzáskörzete lényegesen nagyobb. Csak a történelemérettségi eredményét figyelembe véve a 21. helyezést érnék el, ezt azért tartja fontosnak, mert szerinte a történelemérettségi eredménye jól mutatja a képességeket és a készségeket, hiszen elemzésre, szövegértésre és szövegalkotásra ugyancsak szükség van.

Szabó László hozzátette: a Legjobbiskola.hu portál által készített rangsorban, az évek óta stabilan jól teljesítő intézmények között a második helyezést érte el az intézmény.

Az Andrássy Gyula gimnázium komoly tekintéllyel bír, amit Rózsaként örökölt, erre kell alapozni és nyitottsággal fejlődni, figyelembe véve a XXI. század követelményeit, irányait. Most évfolyamonként öt osztállyal működik, mindegyik kapott egy-egy profilt. Van az általános tantervű osztály; az, amelyben emelt óraszámban tanítanak biológiát vagy történelmet; a humán osztály; a reál osztály; valamint az idegen nyelvekre hangsúlyt fektető eurofakt osztály.

Több újításban is gondolkodnak, ezek egyike most is zajlik. ABS, vagyis Andrássy Business School néven indítottak egy gazdasági mentorprogramot olyan cégekkel karöltve, mint a Marzek Kner és a Csaba Metál, a cél az, hogy a gazdasági szemléletet erősítsék a diákok körében. A projektben részt vevők megnézik a vállalkozásokat, és egy virtuális céget hívnak életre. Úgy véli, a név kötelezi őket: Andrássy Gyula miniszterelnök a maga korában államépítő menedzser volt.