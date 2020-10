Amerikai, mexikói ízekben utazik a békéscsabai házaspár

Nagyot álmodott három évvel ezelőtt Vágréti György és felesége, Vágréti-Duna Szilvia. A fiatal pár ismerte már a vendéglátóipar árnyékosabb oldalát, de mindketten jól fizető, stabil állást hagytak maguk mögött, amikor eldöntötték, megvalósítják terveiket. Mexikói ízvilágot kínáló büfékocsit, majd gyorséttermet nyitottak Békés megyében. Kitartó munkájuk gyümölcse kezd beérni, de legvadabb álmaikban sem gondolták, hogy egy saját vállalkozás mekkora energiát és kockázatvállalást igényel.

A Zwack József középiskolában, a Keriben végzett Vágréti György tíz évvel ezelőtt még élte a pörgős, megszokott életét a fővárosban: felszolgálóként, bartenderként dolgozott, sokszor az éjszakában. A harmincadik születésnapján hazajött, hogy együtt ünnepeljen a barátaival, ekkor ismerte meg későbbi feleségét, Szilviát.

– Az életem megváltozott, szerelmes lettem, a párom pedig utánam jött Budapestre – árulta el a 35 éves férfi. Étteremben dolgoztak, de már sokkal lassabb tempóban, és hamar elhatározták, inkább hazaköltöznek, családot alapítanak. Saját üzletet is szerettek volna, de arra jutottak, egy étterem túl nagy falat lenne anyagilag. Ennek ellenére mindvégig nyitott szemmel jártak, és egy nemzetközi lóversennyel egybekötött guruló streedfood-show-n, a büfékocsik láttán érezték, ez lesz az ő útjuk.

– Akkor villant be, miért ne nyithatnánk mi is egy ilyet, hogy kézből, menet közben is fogyasztható gyorsételeket kínáljunk – emlékezett vissza a sorsfordító pillanatra Vágréti György. Hozzátette, nagy lendülettel gyűjtötték az induláshoz szükséges információkat és inspirációkat. Végül tavaly júliusban „fogták hadba” a büfékocsit, melynek ízei az amerikai–mexikói világba repítik a vendégeket.

Elindításához azonban rögös út vezetett, a megrendelt autó ugyanis négy hónapot késett, a szezon jó része elszaladt. Aztán begördült a következő akadály, közterületen egyik nagyvárosban sem engedélyezték a felállítását.

November volt, mire a fiatal vállalkozók végre forgalmas időszakot élhettek meg a büfékocsival, akkoriban éjt nappallá téve dolgoztak. Aztán idén tavasszal hideg zuhanyként érte őket a koronavírus-járvány. Bezártak, csak a háttérkonyhából szállítottak ki megrendeléseket. A helyzet enyhülésével elhatározták, hogy nyitnak Békéscsaba felé is, így az autóval Gyuláról a megyeszékhelyre „költöztek”.

– A gyorsétkezde jelenlegi telephelye márciusban lett meg, a büfékocsival együtt mondhatni mindkettő az első „gyermekünk”. Igazi szerelem, ami a semmiből született – emelte ki Vágréti György. Hozzáfűzte, sok buktató után immár számos törzsvendégük van, akik imádják a tex-mex konyhát. Minden, amit kínálnak, a saját receptgyűjteményük nyomán készül el. Otthon tesztelték az ízeket, egymáshoz illesztették az összetevőket, megkeresték a megfelelő alapanyagokat a feleségével.

– Nem hagytuk ki a Békés megyei díjnyertes csilipaprikát, sem a csabai kolbászt. Állandó ízadónk a feketebab, a mexikói rizs, a kukorica, a búzatortilla és a paradicsom, a fűszerekben is visszaköszön a mexikói hangulat: római köményt, koriandert és a füstölt paprikát használunk.