Álltak a kihívás elé: hat megyei település csatlakozott a programhoz

Hat Békés megyei település, Bucsa, Dévaványa, Gyomaendrőd, Kardoskút, Kisdombegyház és Tarhos csatlakozott a kihívás napjához. A program célja az, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz. Itthon a Magyar Szabadidősport Szövetség (MSZSZ) koordinálta az eseményt.

Két fuldokló kimentésével kezdődött a kihívás napi program Gyomaendrődön, ahol a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport tagjai szemléltették, hogyan kell szakszerűen a partra juttatni, majd újraéleszteni a vízben bajba jutott embert. A rendezvény első eleme után szinte azonnal leszakadt az ég, ezért a programokat a városi sportcsarnokban folytatták a résztvevők, akik közel tízféle mozgásforma szemtanúi vagy éppen kipróbálói lehettek.

Bemutatót tartott többek között a Hencz WSE Birkózó SE, de a helyi kosaras csapathoz is be lehetett állni labdát pattogtatni. A Körös Kajak SE egy evezőpaddal szemléltette a vízi sport szépségeit, melyet sokan ki is próbáltak, valamint a csarnokban felállított két pingpongasztalnál is folyamatos volt a rotáció.

A délutáni programokon a helyi kábítószerügyi egyeztető fórum is jelen volt, itt drogtotó és részegszemüveg várta az érdeklődőket, akikből nem volt hiány. Ugor Emese szervező elmondta, folyamatos körforgásban több százan vettek részt a programokon. Míg a gyerekek kipróbálhatták a különféle elemeket, addig Szentgyörgyi Rómeó többszörös aerobik világ- és Európa-bajnok mozgatta a felnőtteket.

A gyomaendrődi kihívás napját egy 4 kilométer hosszúságú terepfutás zárta. A programokon résztvevők egy füzetben gyűjthették össze az állomásokon kapott pecséteket, a legjobban teljesítők kulacsot és labdát kaptak ajándékba.

Kicsi közösség, nagy lelkesedés. Kilencedik éve ez jellemzi a kardoskútiakat. Idén se voltak restek, éjjel kezdtek focizni, hogy bizonyítsák, ott a helyük a kihívás napja országos sportprogramján. Gyerekektől a felnőtteken át, az idősebb korosztály is bekapcsolódott a nap kínálta számos mozgásformába. A reggeli torna felfrissített sokakat. A művelődési ház előtt ügyességi játékeszközök (például gólyaláb, százlábú) várták a jelentkezőket.

Lehetett szabad mozgásos tevékenységekben jeleskedni, biliárdozni, asztaliteniszezni, hulahoppozni. Az idei év egy jeles alkalmat is tartogatott: példás összefogással, önkéntes munkával kialakítottak a fiatalok igénye szerint egy edzőtermet. Be is rendezték, és ezen a napon átadták ünnepélyes keretek között.

A Dobozi Általános Iskola évek óta a kihívás napja aktív résztvevője. Idén is meghirdették erre a napra a település intézményeinek a reggeli tornát az iskola udvarán, a gyerekek pedig különböző sportágakban mérhették össze tudásukat – tudtuk meg a főszervezőtől, Debreceni Hajnalka tanítónőtől.

– Reggel egy közös tornaórán vehettek részt a gyerekek az iskola dolgozóival együtt, de jöttek a település más intézményeiből is, mivel számukra is meghirdettük az eseményt. Nagyságrendileg kétszázan lehettek a tornán. Délután a kisebbek játékos sportfoglalkozásokon vehettek részt, például akadálypályákat, váltóversenyeket szerveztünk nekik. A nagyobb fiúk fociztak, a lányok pedig kézilabdáztak – részletezte a programokat Zsigmond Károly intézményvezető.

Mint megtudtuk, erre a napra szokták időzíteni a hagyományosnak mondható dobozi falufutást, de ez most egy aerobikbemutató miatt elmaradt, a tervek szerint azonban a futást egy későbbi időpontban még megtartják a nagyköz­ségben.

Előzmény:

