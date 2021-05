Alig kérnek már tesztet Szarvason

Az utóbbi egy hétben mindössze hat mintavételt kértek a szarvasi felnőtt háziorvosok koronavírus fertrőzés gyanúja miatt, melyekből csupán kettő lett pozitív – adta hírül csütörtökön Babák Mihály polgármester.

A városvezetőtől megtudtuk, kórházban a vírus miatt egy szarvasi fekszik jelenleg, újabb halálesetről nincs tudomásuk. A gyermekorvosok pedig csak egy alkalommal kértek mintavételt, amelynek még nincs meg az eredménye. Végül hangsúlyozta, a mintavétel és az esetszámok is csökkenő tendenciát mutatnak a településen, aminek nagyon örül mindenki, de ahhoz, hogy ez továbbra is így maradhasson, szükség van a mindennapi fegyelmezett viselkedésre, a védekezésre, és arra, hogy minél nagyobb számban legyünk beoltva. A védőoltások száma egyébként most is folyamatos Szarvason – legtöbben most a második vakcina felvételére érkeznek a háziorvosokhoz –, így a körzetek többségében már a regisztráltak 80-95 százalékát beoltották.