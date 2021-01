Alig emelkedett a betegek száma Békés megyében

Amíg volt olyan novemberben és decemberben, hogy egy nap alatt több mint 300 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Békés megyében, addig az elmúlt napokban alig emelkedett a járvány kezdete óta azonosított betegek száma, tehát jelentős javulás tapasztalható.

Idén eddig nem igazán volt olyan nap, hogy nagyjából száz vagy annál több új fertőzöttet jelentettek volna Békés megyében, kivéve január 7-ét, amikor 122, január 1-jét, amikor 98, valamint január 8-át, amikor 91 volt ez a mutató.

A járvány kezdete óta azonosított Békés megyei fertőzöttek száma szeptember 1-jén 26, október 1-jén még 308, november 1-jén 1356, december 1-jén pedig több mint 6600 volt. A mutató december 19-én lépte át a 10 ezret, december 31-éről január 1-jére a 11 ezret, és január 22-én a 12 ezret.

Ahogy korábban, most is megvizsgáltuk a szeptember 1-je óta eltelt hónapokat kéthetes időszakokra bontva. Bár a napi adatok is rendelkezésre állnak, azt néztük meg, hogy kéthetente mennyivel emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma Békés megyében: ez most tíz számot jelent.

Amíg az első, a második és a harmadik kéthetes ciklusban 62-vel, 220-szal és 247-tel, addig a negyedik, ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik időszakban 801-gyel, 1669-cel, 3634-gyel, 2970-nel és nagyjából 1300-zal nőtt a pozitív tesztek száma. Január első felében mintegy 800-zal, a hónap második felében pedig csaknem 400-zal emelkedett a mutató. Látható: volt olyan időszak, amikor szinte megduplázódott az azonosított fertőzöttek száma, az elmúlt hónapban az emelkedés mértékében viszont jelentős csökkenés tapasztalható.

A napi új fertőzöttek száma nyilván függ attól, hogy mennyi tesztet végeznek. Azt figyelembe véve, hogy az ország lakosságának nagyjából 3,3 százaléka él térségben, kijelenthető, hogy a Békés megyei számok most is igazodtak az országos adatokhoz. Hiszen volt olyan, amikor az országos szám 4,3 százalékát, de volt olyan is, amikor annak csak 1,5 százalékát jelentették a megyéből.

Békés továbbra is a középmezőnyben foglal helyet. Kedvezőbbek az adatok Tolna, Nógrád, Heves, Somogy, Zala, Komárom-Esztergom és Vas megyében, azaz a – fővárost és Pest megyét nem számítva – tizennyolc térségből hétben. Változás a korábbiakhoz képest, hogy a Baranya megyeinél immár jobbak a békési mutatók.