Aláírásokat gyűjtöttek, kérdés, hogy mi lesz majd az idősekkel

Áll a bál Sarkadkeresztúron, több kérdésben sem ért egyet Bakucz Péter polgármester és a képviselő-testület többsége, ez a lakosságnak címzett tájékoztató írásokból is kiolvasható. A pletykák szerint többeket kirúgtak az önkormányzattól. Az idősellátásban szintén komoly változások lesznek nyártól. Annak ellenére, hogy mintegy 150-en írtak alá egy petíciót, miszerint nem szeretnék, hogy a református egyház vegye át a feladatot.

Az előzményekhez hozzátartozik, hogy a tavalyi önkormányzati választáson polgármesterként Bakucz Péter kapott újra bizalmat. A testületbe rajta kívül hatan jutottak be: egy képviselő, Szekeres ­István az ő csapatát erősítette és erősíti; öt képviselő, ­Baracsi Marianna, Dóma László, Hunyadyné Cserge Mária, Nagy Imre és Puskás Sándor pedig a fő riválist támogatta.

Bár nem törvényszerű, ebből az következett, hogy a településvezető és a testület többsége, mondhatni ötös ­fogata között nincs egyetértés a legfajsúlyosabb kérdésekben. Ez két, a lakosságnak címzett tájékoztató anyagból is kiolvasható: az elsőt az ötös fogat ­nevében Hunyadyné Cserge Mária tiszteletes, a másodikat arra válaszként Bakucz Péter jegyezte.

Talán a legkomolyabb kérdés, hogy mi lesz a szociális alapszolgáltatásokkal, így az idősek nappali ellátá­sával, a szociális étkeztetéssel, a házi segítségnyújtással és a tanyagondnoki ­szolgálattal Sarkadkeresztúron. A falu eddig Kötegyánnal közösen, társulási formában oldotta meg a feladatot.

Bakucz Péter elmondta, november végén felmerült, a testület kilépne a társulásból. Ennek okaként azt hozta fel a többség, hogy évi 6-7 millió forintot kell a feladatra szánnia az önkormányzatnak, de a polgármester szerint ez túlzás, inkább 3,5-4 millió forintot, ugyanakkor a pontos számok a zárszámadáskor derülnek ki. A várható lépésnek hamar híre ment a faluban, azt pletykálták, a református egyházközség intézményéhez – ahol Hunyadyné Cserge Mária az intézményvezető – kerülhetnek az ellátottak.

A településvezető hozzátette: aláírásgyűjtés indult. A petíciót, hogy nem szeretnének a reformátusokhoz tartozni, 145-en szignózták, ellátottak és családtagjaik, valamint alkalmazottak. Bár a december 19-ei közmeghallgatáson még azt mondták, nem tudni, mi lesz az idősellátással, a testület – a többség miatt – még aznap hozott egy döntést, miszerint kilép a Kötegyánnal közös társulásból, és 2020. július 1-jével feladatellátási szerződést kíván kötni a reformátusokkal.

A testület ülésén a döntést azzal indokolta Hunyadyné Cserge Mária, hogy így a feladat ellátása nem kerülne semmibe az önkormányzatnak. Szerinte szándékosan szították a hangulatot, és mindenki elcsendesedik, ha ugyanolyan ellátást kap, mint eddig; lehetőleg ugyanattól, mint eddig.

Bakucz Péter nem szavazta meg ezt a határozatot. Úgy véli, a többség nem vette figyelembe, hogy mintegy 150-en írták alá a petíciót. A szociális étkeztetést igénybe vevők jelentős része pont azért ment át az önkormányzathoz a ­reformátusoktól, mert nem volt elégedett a kapott szolgáltatással. Kiemelte: fontos lenne egy másik alternatívát is felmutatni az ellátottaknak, de elmondása szerint az ötös fogat jelezte, a reformátusok intézménye az egyetlen ilyen lehetőség, ahol nem kell ­önkormányzati hozzájárulást ­fizetni. A polgármester meglátása szerint hozzájárulást így is, úgy is fizetni kell, de erről az illetékes felettes szervtől állásfoglalást kérnek.

A polgármesteri vétó lehetőségével élve megtámadta a döntést, de ez okafogyottá vált, mivel Kötegyán is jelezte, kilép a társulásból. Szerinte a sarkadkeresztúri határozat megkérdőjelezhető azért is, mert azok közül, akik a kilépésre és a reformátusokhoz való csatlakozásra igent mondtak, ketten is érdekeltek: egyikük, Nagy Imre alpolgármester a tanyagondnok, tehát alkalmazott, a másik pedig Hunyadyné Cserge Mária, aki a reformátusoknál intézményvezető.

Hírportálunk munkatársa a kialakult helyzettel kapcsolatban több kérdést is feltett, feltett volna Hunyadyné Cserge Máriának, de nem kívánt nyilatkozni, és hiába kereste, nem érte utol Nagy Imre alpolgármestert, valamint Baracsi Mariannát, a település pénzügyi bizottságának elnökét sem.