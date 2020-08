Aktualitásokról tartottak tájékoztatót Szarvason

A települést érintő aktualitásokról tartottak sajtótájékoztatót hétfőn, Szarvason.

Babák Mihály polgármester elmondta, elsősorban azért szervezték programjukat, hogy az Augusztus 20-i eseményeket átbeszéljék a legújabb rendeletmódosítások kapcsán, de szót ejtettek az ünnep utáni időszakról és a várost érintő egyéb kérdésekről is. Ezen belül a 27-én esedékes testületi-ülés előterjesztéseiről beszéltek, melyekről kiemelték, a napokban a város honlapján is elérhetőek lesznek, mert a döntéshozatalok előtt számítanak a lakosság véleményére is.

Dr. Melis János címzetes főjegyzőtől megtudtuk, az előterjesztések között lesz többek közt a városi kitüntetések átadási időpontját érintő kérdés; az iparűzési adóról szóló helyi rendelkezések módosítása, a kutatásfejlesztési költségek csökkentése és a helyi adóból történő kivezetése tárgyában; az építményadóról szóló rendelet és a szociális rendelet módosítása; az idei költségvetési előirányzatok teljesítéséről, valamint a tavalyi közbiztonsági munkáról szóló beszámoló; és a szarvasi óvoda, illetve bölcsőde vezetőjének 2019/20-as nevelési évéről készült beszámoló.

Majd Babák Mihály polgármester bejelentette a kormány augusztus 12-i döntését, miszerint a város visszakapja a korábban tulajdonában lévő tűzoltósági épületet, melynek felhasználásáról később dönt a képviselő-testület. Beszélt továbbá az Augusztus 20-i ünnepségről, amivel kapcsolatban kiemelte, hogy a koronavírus miatt 500 fősre maximalizálták, a szokásos tűzijátékot pedig nem tartják meg ezúttal. Kérte, hogy a városi ünnepségre érkezők időben jelenjenek meg a létszámmeghatározás okán.

Végül a koronavírus elleni védekezésre hívta fel a figyelmet a városvezető és a címzetes főjegyző egyaránt. Részletezték, hogy a környező országokban ismét elterjedőben van a járvány, ezért kérik mindenkitől az óvintézkedések betartását. Valamint elmondták, hogy a COVID 19 terjedésének megakadályozása érdekében hőmérséklet mérésre kell számítaniuk például a városházára érkezőknek, melyben a lakosság együttműködését és türelmét kérték.