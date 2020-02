Akik megszegik a biztonsági szabályokat, büntetést kapnak

Ha egy ember életét sikerül megmenteni, már megérte a Békés Megyei Munkahelyek Biztonsága Munkacsoport létrehozása. Nem a fióknak dolgoznak, munkavédelmi, munkaügyi, munkaegészségügyi, foglakoztatási, környezetvédelmi, katasztrófavédelmi, információ-, valamint jogbiztonsági területen nyújtanak segítséget. Sorozatunkban dr. Rusz Gáborral, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztályának jogászával beszélgettünk.

– Mi az ön feladata a munkacsoportban?

– Már a munkacsoport megalakulásakor felmerült annak az ötlete, hogy a kitűzött fő célunk – a munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzése – megvalósításához szükség lesz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályainak megszegéséért járó joghátrányok, szankciók bemutatására is. Nem rémisztgetni akartunk ezzel, hanem bemutatni azt, hogy a hivatkozott szabályok be nem tartása komoly következményekkel járhat nemcsak a munkavállaló, hanem a munkáltató számára is. Megrengethet vagy anyagilag akár tönkre is tehet egy jól működő vállalkozást. Dobókői Györgytől, a munkacsoport vezetőjétől felkérést kaptam, hogy a nagy tanulmányunkban egy fejezet erejéig, a kis- és közepes vállalkozások számára készített ajánlásban pedig felsorolás szintjén függelékben jelenjen meg ez az igen fontos téma.

– A biztonságos munkavégzés szabályainak megszegésekor milyen joghátrányok érhetik a munkáltatókat?

– Három csoportba sorolnám ezeket. A munkajogi szankciókhoz tartozik a munkáltató kártérítési felelőssége, valamint a munkaviszonynak a munkavállaló általi, azonnali hatályú felmondása. Közigazgatási szervek által kiszabott jogkövetkezmény a munkavédelmi bírság, valamint az állam által kifizetett baleseti táppénz, baleseti járadék, rehabilitációs pénzbeli ellátás, rokkantsági ellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátás megtérítését előíró határozat. Az eset súlyától függően büntetőjogi következményekkel is járhat a szabályszegés, például foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, környezetkárosítás. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy egy jogsértő cselekményhez több hátrányos jogkövetkezmény is tartozhat.

– Melyek a biztonságos munkavégzési szabályok be nem tartásának legfontosabb, munkavállalókat érintő joghátrányai?

– Munkajogi jogkövetkezmény a munkavállaló kártérítési felelőssége, valamint a munkaviszonynak a munkáltató által történő, azonnali hatályú felmondása. Közigazgatási jellegű hátrány a közigazgatási bírság. Ugyanúgy, ahogy a munkáltatói büntetőjogi felelősségnél, az eset ­súlyától függően foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésért vagy környezetkárosításért is felelhet a munkavállaló.

– A tanulmányban a jogszabályokon túl miért tartotta fontosnak a bírói gyakorlatra történő hivatkozást is?

– Bár a magyar jog nem precedensjog, a bírói gyakorlat szerepe mégis egyre erősebb. Ezt azért fontos megemlíteni, mivel egyre nő azoknak a jogterületeknek a száma, amelyeken már messze nem elég, ha a peres felek ismerik a jogszabályokat. A száraz jogszabályok ugyanis a bíróság döntéseiben kelnek életre. Vannak olyan esetek is, amikor a jogalkotó a bírói gyakorlatra bízza egy-egy fogalom kibontását, értelmezését. Példaként említeném, hogy A munka törvénykönyve a munkáltató kártérítési felelőssége kapcsán csak említi, de nem határozza meg a munkáltató ellenőrzési körét. A témában meghozott ítéletekből azonban megállapítható, hogy a munkamódszer, a munkaeszköz, anyag, munkavállalói létszám és szakismeret megfelelőségének biztosítása a munkáltató kötelezettsége, tehát arra befolyása van. Mindezek feltárása szükséges az ellenőrzési kör megállapításához. A bírói döntések idézésével oldani kívántam a tanulmány joghátrányokkal kapcsolatos fejezetének merevségét.

– Említene még néhányat a tanulmányban említett bírói döntések közül?

– Nem felel a munkáltató a balesetből eredő kárért, ha a baleset a munkavállaló engedély nélküli magánmunkája (fusizás) során következett be. Önmagában is alkalmas lehet a törvény szerinti hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására, ha a munkavállaló az alkoholtól befolyásolt állapotának vagy a rá vonatkozó alkoholtilalom megtartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatban való közreműködést megtagadja. A megállapított és kétségen kívül bizonyított munkavédelmi szabályszegés a felperesi munkáltató objektív felelőssége alapján a munkavédelmi bírság kiszabásának jogszerűségét megalapozza.

– Ismertetné egy kicsit bővebben a munkavédelmi bírságra és a közigazgatási bírságra vonatkozó szabályokat?

– A munkavédelemről szóló törvény szerint a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. A törvény kimondja, hogy a munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval – több munkáltató esetén az összehangolási kötelezettség megvalósításáért felelős személlyel vagy szervezettel – szemben, melynek összege 50 ezertől tízmillió forintig terjedhet. Amíg korábban csak a munkáltató objektív felelőssége alapján értékelték a munkavédelmi szabályszegéseket, addig a munkavédelmi törvény 2016. július 8-i módosításával bevezették a közigazgatási bírság intézményét. Ezzel lehetőség nyílt a munkavédelmi hatósági eljárás során közigazgatási bírság alkalmazására a szabályszegő természetes személyekkel (elsősorban munkavállalókkal) szemben. A közigazgatási bírság mértéke félmillió forintig terjedhet.

– Az elkészített anyagokban hogyan összegezték a munkacsoport eddigi tevékenységét?

– A tanulmányban ismertettük az egyik legnagyobb ókori római jogtudós, Ulpianus híressé vált mondatát a jog hármas parancsáról, mely a következő: tisztességesen élni, mást nem bántani, mindenkinek megadni, ami őt illeti. Hivatkoztunk továbbá a jól ismert magyar közmondásra is, mely szerint „az okos ember más kárán tanul.” A joghátrányokkal kapcsolatos fejezet célja az volt, hogy bemutassa, a biztonságos munkavégzés szabályainak megszegése súlyos következményekkel járhat. Végül az ajánlások zárszavában egy idézet szerepel a Példabeszédek könyvéből, mely szerint „Ha az okos látja a veszedelmet, elrejtőzik…” Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezalatt nem egy passzív magatartást értettünk. A tanulmány, valamint az ajánlások elkészítésével ösztönzést kívántunk adni ahhoz, hogy érdemes előre látni, reális lehetőségként tekinteni a veszély bekövetkeztére, a jogszabályok be nem tartásának következményeire. A felelős munkáltató azonban a hatályos jogszabályok betartásával biztonságban tudhatja magát, munkavállalóit, valamint az általa irányított céget is. Megelőzve ezzel a váratlan és rendkívüli eseményeket.