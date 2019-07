Akció közben ismerhetjük meg a természetvédelmi őröket

Akcióban a természet őrzői címmel készült nemrégiben egy nyolcrészes ismeretterjesztő sorozat. Az egyedülálló, nevéhez hűen akciókkal dúsított, izgalmas, minőségi munkával készült produkcióban Szél Antal István, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (KMNPI) természetvédelmi őrkerület-vezetője a dévaványai túzokvédelmi állomáson folyó munkába és annak sosem látott rejtelmeibe avatja be a nézőket.

A sorozat annak a mintegy 250 természetvédelmi őr munkáját mutatja be, akik több mint 2 millió hektár védett területet őriznek Magyarországon. A dokumentarista és a klasszikus természetfilmes képi világot ötvöző epizódokat az adott témában kiemelkedő tapasztalattal rendelkező hazai természetfilmesek készítették. A szakemberek az elmúlt években több hazai és külföldi természetvédelmi projekt megfilmesítésében vettek részt, együttműködve a terület szakembereivel.

Tóth Zsolt Marcell, a Filmdzsungel Stúdió munkatársa, a film rendezője elmondta, a sorozat ötlete a korábbi alkotások gyártásánál merült fel, ugyanis a gyakori, terepen töltött munkák során szoros együttműködés alakult ki a nemzeti parkok szakembereivel.

– Ők azok, akik ismerik a hazai területeken élő, átvonuló, egyedi tulajdonságokkal bíró fajokat, így a legtöbb titkot tudják ezen természeti csodáinkról. Az a munka, amit ők végeznek, különleges és egyedülálló, hiszen olyan értékeket védenek, amelyekről az emberek nagyon keveset tudnak, vagy éppen sosem találkoznak velük az életben. A film az ő munkájukat mutatja be, amely nem csak abból áll, hogy egy távcsővel figyelik a vadon élő állatokat, hiszen a szakemberek a terepi munka mellett állandó harcban állnak a döntéshozókkal, valamint a jogalkotók munkáját is nagyban segítik. De ők találkoznak a gazdálkodókkal is, akikkel sokszor kompromisszumot kell, hogy kössenek – fejtette ki Tóth Zsolt Marcell.

Hozzátette, a tíz nemzeti park elképesztően gazdag környezeti változatossága sokféle kihívás elé állítja a szakembereket, amit a sorozat is hűen tükröz. Az őrök lóháton, terepjáróval, csónakkal vagy éppen kötélen ereszkedve jutnak el „munkahelyükre”, és a megoldandó feladatok legalább ennyire változatosak, illetve izgalmasak. A váratlan helyzetek rátermettséget, az apró jelek nyomozói éleslátást, a távolságok kitartást, az ellenfelek bátor és határozott kiállást, a természet pedig szakmai tudást és hatalmas szívet követel szolgálóitól.

A KMNPI részéről egy főt jelöltek ki a feladatra. A film egyik epizódjában, épp egy tucatnyi fiatal túzokkal a gépjárműben, pattan a volán mögé Szél Antal István, hogy a 400 hektáros Dévaványa határában található, a föld alatt is kerítéssel védett, róka-, borz-, és sakálmentes területre kihelyezze a madarakat, ahol vadon élő társaik segítségével tanulhatják majd meg, hogy milyen is az önálló élet.

– A munkám jelentős részét a túzokvédelem teszi ki. Az elkészült filmben ennek a módszertanáról beszélek, illetve ezt mutatom be, mint a természetvédelmi munka egyik itteni szeletét. A felvételek két éve készültek, ám aktualitásából azóta semmit nem veszített a film. Azokat a tevékenységeket vettük fel, például mikor a veszélyeztetett fészekaljakhoz megyünk ki tojásokat menteni, vagy éppen a keltetési, nevelési munkákba engedünk betekintést – részletezte Szél Antal István természetvédelmi őr.

Hozzátette, a filmsorozat bemutatásával bízik abban, hogy minél többen megismerik a hazai természetvédelmi őrök munkáját, akik a nemzeti parkok igazgatóságait képviselve gondoskodnak a magyarországi védett területek egyre jobb állapotban való megőrzéséről, amely így alkalmassá válik a gazdag élővilág továbbörökítésére.