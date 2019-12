Akár komoly lelki traumát is okozhat az egyedül töltött ünnep

A karácsony a legtöbb embernél az együtt töltött időről szól. Ilyenkor alkalmunk nyílik találkozni szeretteinkkel, köztük azokkal is, akiket év közben ritkán látunk. Vannak azonban olyanok, akik magányosan töltik az ünnepet, ami rossz hatással lehet lelkiállapotukra.

Kozma Zoltán klinikai szakpszichológus, igazságügyi szakértő elmondta, a karácsony főként a szeretetről szól, aminek érzése csak társas kapcsolatokban valósulhat meg. Éppen ezért az ünnep a vallás, az ajándékozás, a finom ételek és az emlékezés mellett az együtt töltött időről is szól. Aki pedig nem tud megélni kapcsolatokat ebben az időszakban, az nem tudja kinyilvánítani a szeretetét sem.

A magányosan töltött karácsony miatt felmerülhet tehát érzelmi hiány, elszigetelődés, ami nem szerencsés ilyenkor, hiszen rossz hangulathoz, szorongáshoz, szélsőséges esetekben depresszióhoz vezet. Mindezek miatt érdemes az ünnepek alatt jobban odafigyelni embertársainkra, gyakrabban szólni szomszédainkhoz, kollégáinkhoz, barátainkhoz. Az egyedüllét ugyanis elkeseredést is hozhat magával, ami hosszabb távon is kihathat az egyén lelkiállapotára, és a fentiek alapján pszichiátriai betegségeket is előidézhet. Utóbbiak pedig kezeletlenség esetén komoly következményekkel járhatnak, főként akkor, ha az ember nemcsak karácsonykor, hanem egész évben „elhagyatott”.

Kozma Zoltán kifejtette, talán azoknak a legnehezebb, akik az első karácsonyukat töltik magányosan, hiszen nekik az egyedüllét mellett egyfajta veszteséget is meg kell élniük szerettük távozása miatt. Esetükben javasolja, hogy ha másként nem működik, legalább interneten keressenek maguknak kapcsolatot, de akár a folyamatosan elérhető lelkisegély-szolgálatot is felhívhatják (telefon: 116-123). Merjenek segítséget kérni, és ne akarjanak egyedül megküzdeni a problémájukkal.

Sokaknál előfordulhat olyan is, hogy hosszú ideje ápolnak haragot egy családtagjukkal, és emiatt kell egyedül tölteniük a karácsonyt.

Az ünnep által feltörekvő mélyebb érzelmek azonban lehetőséget hozhatnak ebben az esetben a békülésre, akár nyílt megkereséssel, akár egy közvetítőn keresztül. Érdemes tehát ilyenkor bátorságot meríteni ahhoz, hogy közelítsünk a másikhoz.

Ha mégis egyedül karácsonyozik valaki, megünnepelheti azt társaság nélkül, hiszen az átszellemülés működhet így is. Viszont nehezebb dolga van és mélyebb érzelmeket is igényel, ha magunknak kívánjuk megteremteni a meghittséget. Ajándékozni is lehet saját részre, feldíszíteni a lakást, karácsonyfát állítani, de az ünnepi menü is elkészíthető, amit jó érzés elfogyasztani egy vidám karácsonyi film vagy egy régi klasszikus kedvenc mellett. Ugyanakkor a házi kedvenc is társunk lehet mindezekben, melyet akár ilyenkor is befogadhatunk. A#lényeg ebben a helyzetben a figyelemelterelés.