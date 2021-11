Adventi fénybe borultak a megye települései

Vasárnap Békés megye településein, mind a köztereken, mind a családokban meggyújtották az első adventi gyertyát. A városokban és községekben megerősítették, hogy ezek a napok a számvetés időszakának is számítanak.

Ezt ne hagyja ki! A baloldal Magyarországra hozná az európai energiaválságot

Békéscsabán vasárnap délután négy órakor Szarvas Péter polgármester gyújtotta meg az első gyertyát a megyeszékhelyi adventi koszorún, a városháza előtti főtér pedig néhány perccel korábban borult ünnepi fényárba.

A polgármester elmondta, igyekeztek úgy felkészülni az adventi időszakra, hogy a főteret és más városrészeket is karácsonyi, adventi időszakhoz illő fények díszítsék. Szarvas Péter mindenkinek azt kívánta, hogy békességben, nyugalomban teljenek az ünnepvárás napjai, figyelmesen, szeretettel készüljünk a karácsonyra. – A legfontosabb talán az, hogy mindenki jó egészségben élje meg az idei adventet, és legyen nyugodalmas, békés karácsonya szerettei körében – fogalmazott a polgármester.

Gyulán a Harruckern téren kezdődött az adventi eseménysorozat, ünnepi vásárral, délután interaktív mesés előadással és gyermekműsorral is várták az érdeklődőket. Köszöntő beszédében dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, az elmúlt időszak kényszerű változásai az emberi kapcsolatok átértékelését is magukkal hozták. Utalt arra, hogy tavaly, amikor elkezdődött az adventi időszak éppen a legszigorúbb korlátozások idejét éltük. – Felértékelődött minden perc, amelyet szeretteinkkel tölthetünk, és a legtöbb esetben csak pillanatokat csenhettünk életünkből arra, hogy személyesen találkozzunk azokkal, akiket igazán szeretünk – fogalmazott a polgármester.

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő felelevenítette, hogy 1570-ben V. Pius pápa tette kötelezővé az adventi időszakot a katolikus egyházban, advent első vasárnapja pedig az egyházi év kezdete is egyben. Dr. Kovács József hangsúlyozta, az év ezen időszaka számvetés is egyben. Mint mondta, a múlt évet és napjainkat is beárnyékolja a járványhelyzet. Ennek kapcsán kiemelte az ünnepi készülődés időszakában is fontos, hogy imát mondjunk a betegekért és azokért, akik a gyógyulásukért dolgoznak nap mint nap.

Mezőkovácsházán különleges, csodálni való, igazi látványossággal, a kézműves lányok, asszonyok által horgolt, 5 méteres karácsonyfa átadójával kezdődött az advent.

Erdős Norbert, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára is elismerően szólt a különleges alkotásról. Csepreghy Elemér polgármester elárulta, a kézműves remeket nem fejezték be, évente növelik majd a magasságát, tehát a horgolók munkájára a folytatásban is szükség lesz.

Erdős Norbert ünnepi köszöntőjében elmondta, miközben a falevelek lehullottak, érezzük az ünnephez köthető illatokat, látjuk a fényeket, és elindulunk bevásárló körútra, ajándékokat keresve.

– A várakozás, a szeretet hetei ezek, s közben feltételezünk türelmet, megértést. Kell, hogy a lelkünk is készülődjön. Ám ha űrt érzünk, azt ne vásárlással kompenzáljuk. Advent Jézusról, az elcsendesedésről, az áldott várakozásról szól – fogalmazott az államtitkár, majd a polgármesterrel és az ötletgazdával, Lizica Dochia-val átadták a városlakóknak, a kistérség lakóinak a különleges karácsonyfát. Mindenkinek apró ajándékkal kedveskedtek, aki részt vett a közösségi kézműveskedésben.

Békésen, a Széchenyi téren kezdődött az adventi programsorozat. Kálmán Tibor polgármester köszöntőjében elmondta, az első adventi vasárnappal egy olyan világ kapuja nyílik meg előttünk, amely csodálatos módon mind Istenhez, mind egymáshoz, de még önmagunkhoz is közelebb visz bennünket. Hangsúlyozta, az ünnepre való várakozás nemcsak teremteni, de megújítani is képes a már meglévő közösségeket. A megújulásra pedig mindig szükségünk van, hiszen ez maga az életerő, a hit ereje.

Az eseményen igét mondott és imádkozott Bócsa Roland a Békési Baptista Gyülekezet lelkipásztora, illetve ünnepi műsor is színesítette a rendezvényt.

Szarvason is meggyújtották az első adventi gyertyát vasárnap. A város koszorúja a katolikus templom melletti jászolnál kapott helyet, ahol Lázár Zsolt evangélikus esperes mondta el ünnepi gondolatait, illetve Babák Mihály polgármester és Csasztvan András, Cervinus Teátrum igazgatója köszöntötte a jelenlévőket. Az eseményen egyúttal a városi díszkivilágítás fényei is felvillantak. A beszédeket és a gyertyagyújtást a Cervinus Teátrum színészei és az evangélikus teológusok műsora színesítette.

Gyomaendrődön Toldi Balázs mondott ünnepi köszöntőt az első adventi gyertya meggyújtásakor. A települést a hagyományok szerint idén is meghitt, karácsonyi fényekbe öltöztették a téli ünnepkör örömére. Megtudtuk, a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde csapatának köszönheti adventi koszorúját, akik együttműködésben készítették el azt az önkormányzattal és a közfoglalkoztatási program dolgozóival. Az első gyertyagyújtási ünnepséget karácsonyi versek és dalok tették még szebbé, Tatár Bianka és Timkó János. a Cervinus Teátrum művészeinek előadásában.

Ecsegfalván szombaton váltotta le az őszi dekorációt a téli, egyben elkészült a község adventi koszorúja is. A dekorációért Galambos István polgármester mondott köszönetet mindenkinek, aki részt vett az elkészítésében, kiemelve közülük Erdei Krisztiánt, aki a koszorúalapot készítette, valamint Bodáné Oszlánczi Máriát, aki alapanyagot ajánlott fel, illetve együtt dolgozott a többiekkel a végeredményért. Majd a vasárnapi gyertyagyújtáson forralt borral és teával ünnepelték együtt az ecsegfalviak a karácsony közeledtét.

Dévaványán adventi Hangolódással telt a hétvége, amelynek keretében a Múzeumkertben volt karácsonyi vásár, finomságok, ünnepi fények és zene is. Mindezt megkoronázták az első gyertyagyújtással a város adventi koszorújánál, ahol ünnepi műsort adtak a Ványai Ambrus Általános Iskola diákjai.

Csabacsűdön Láng Pál evangélikus lelkész mondta el ünnepi gondolatait a vasárnapi gyertyagyújtásnál. A Községháza előtti Túzok szobornál rendezett ünnepséget a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános iskola tanulóinak műsora tette még szebbé.