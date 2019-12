Advent: karácsonyi ünnepséget tartottak a központi kórházban

A hagyományokhoz híven idén is a dolgozók gyermekeinek műsora színesítette a Békés Megyei Központi Kórház karácsonyi ünnepségét, melyet csütörtökön tartottak a gyulai tagkórházban. Az eseményt ezúttal a sürgősségi osztály munkatársai szervezték.

Dr. Becsei László főigazgató főorvos ünnepi beszédében elhangzott, hogy az embereket minden év de­cemberében megragadja a karácsony varázsa, hiszen nincs még egy olyan ünnep, amely ekkora hatással lenne a lakosság képzeletére, hangulatára, érzéseire és viselkedésére.

Az ünnepi készülődés közben azonban rendkívül fontos, hogy a megszokottnál jobban odafigyeljünk egymásra, ezért intézményük egy szép hagyomány szerint már hosszú évek óta szervez kórházi karácsonyi ünnepséget. Utóbbit pedig Mészáros Magdolna ápolási igazgató kezdeményezésére már a békéscsabai integrált intézménnyel közösen rendezik, ami egy kitűnő alkalom arra, hogy jobban megismerjék egymást a társosztályon dolgozók. Hozzátette, ezen az eseményen nem a beteg és a szakmai érdekek vannak középpontban, hanem az ember és az ünnep.

Végül elmondta, ünnepi készülődésüket ezúttal az elmúlt hét egyik eseménye segítette, ahol szintén munkatársai voltak a középpontban. Ápoló kollégái munkáját ugyanis a Hovány Alapítvány ismerte el, ami egy rendkívül jó érzés volt számukra. Hiszen mindennapi angyalaik nem csupán karácsonykor adnak ajándékot odafigyelés és törődés formájában, hanem az év minden napján. Kiemelte, megbecsülésüket természetesen igyekeznek intézményen belül is folyamatosan biztosítani, azonban a kívülről érkező elismerés talán még értékesebb lehet számukra.

Mészáros Magdolna elmondta, a kórházban dolgozó ápolóknak nagyon sok feladata van egész évben, melyet nem mindig könnyű elvégezniük. Szerencsés év áll mögöttük, hiszen elnyert pályázataik jóvoltából 2019-ben átadhatták többek közt az új gyermekosztályt és a megújult szülészetet, valamint korszerű ápolási eszközöket, illetve betegágyakat is kaphattak. Érkeztek továbbá diagnosztikai eszközök is idén, melyek mind nagy segítséget nyújtanak orvosoknak és ápolóknak egyaránt a betegellátásban.

Az ápolási igazgató a kórházi karácsonyi ünnepségről kifejtette, menedzsmentjük fontosnak tartja kollégáit, és nemcsak a munkában számít rájuk, hanem az ünnepek jó hangulatát is szeretné velük átélni. Eseményük ennek ad teret, melyre családtagjaikat is minden évben szívesen várják. Hozzátette, rendezvényük fénypontja minden évben az, amikor a meghívott gyermekek kibontják a fa alatt található ajándékokat, továbbá idén is kiállítást szerveztek kollégái saját készítésű karácsonyi díszeiből, melyek egy része ezúttal újrahasznosított anyagokból készültek. Helyet adtak ezentúl a mézeskalács kreációknak is, melyeket szintén munkatársai alkottak.

Végül a harmadik adventi gyertya üzenetéről, a hit fontosságáról beszélt, amely szerinte minden embernek mást jelent, mégis mindenki számára egyformán fontos.

Véleménye szerint erről nem csupán az ünnepek idején kellene megemlékeznünk, hanem egész évben gondolnunk kell rá.