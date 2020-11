Advent első Gyulán világra jött újszülöttjét köszöntötték

A Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházában világra jött első adventi újszülöttet köszöntötte a távolból, „távajándékkal” vasárnap Mikus Éva, a „jótékonyság nagykövet asszonya”, Gyula kiváló polgára. A gyulai kórház szülészeti osztályán Advent első vasárnapján Szajkó Istvánka hajnali két óra két perckor született 3030 grammal, 50 centi hosszúsággal, a vésztői Mágor tanya 9. szám alatt élő Szajkó család harmadik gyermekeként. A meglepetést Mikus Éva dr. Párducz Lászlónak, a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház Szülészeti-Nőgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosának adta át, aki a megfelelő óvintézkedések mellett továbbítja hétfőn az ajándékot az édesanyának.

Mikus Éva elmondta, nagyon szép pillanatnak tartja az első adventi fény kigyulladását, ami szerinte hasonló ahhoz, amikor egy új élet a világra jön.

– Az Advent első újszülöttjét még sosem köszöntöttük, de fontosnak tartottam, hogy megtegyük, még ha rendhagyó módon is, dr. Párducz Lászlónak adtam át az ajándékot és a támogatást – árulta el Mikus Éva.

Dr. Párducz Lászlót gondolatait is megosztotta hírportálunkkal az adventről, a készülődésről és annak eszközeiről.

– Advent a várakozás ünnepe, felkészít bennünket a karácsony ünnepére. Karácsonykor a keresztény világ Jézus Krisztus születésére emlékezik – fogalmazott. – A nem keresztény emberek a szeretet ünnepének tartják a karácsonyt. Ferenc pápa szavaival élve: „ Az adventi időszak visszaadja nekünk a remény távlatát, annak a reménynek a távlatát, amely soha nem ábrándít ki, mert Isten szaván alapszik.” Ebben a rettenetesen nehéz időszakban, amikor nap, mint nap tanúi lehetünk az emberek egymás közti gyűlölködéseinek, a bizalmatlanságoknak, a szeretetlenségnek – vegyük már észre, hogy valamit elrontottunk…Magunkban…A világban…

Mint mondta, az adventi időszak lehetőséget ad az önfegyelemre.

– Az időbeosztásainkat is alávethetjük a várakozásnak. Emlékszem, gyermekkoromban – mi ott, Bácskában – a roráté misékre jártunk a testvéremmel. Gyerekek voltunk, nagyon gyerekek. Édesanyánk újságpapírba bugyolálta be a lábunkat, hogy meg ne fagyjon a talpunk a templomból hazafelé jövet. A fájdalomtól könnyeztünk, miközben nem tudtuk, hogy az életre edzettek meg ezek a roráté misék. A küzdelemre, hogy még a fájdalmat is el kell tudni viselni. Most, amikor a járvány időszakban nem járhatok a hajnali misékre, az önfegyelmemet az időbeosztásommal, a hajnali felkelésekkel szabályozom – folytatta a gondolatot. – Adventet várva, ha visszavonulhatok, dolgozószobámban Pilinszky Jánoshoz fordulok – a versesköteteibe, az tanulmányaiba. Így rádöbbenek arra, amit mond:„nincs más gazdagodás, mint a lemondás”. A jelenlegi igencsak „embört próbáló és formáló”, kilátástalanul hosszú ideig tartó időszakban – a böjt, a lemondás a visszafogottságról kell, hogy szóljon. Azt szeretném én is kérni, amit minden nap kérnek tőlünk: „Aki csak teheti, vonuljon vissza, töltsön többet a lelki feltöltődésre.” Hinni kell! Tiszta szívvel kell várakozni, miközben legyenek tiszta és igaz elhatározásaink. A járványidőszak kellős közepén az elhatározások szóljanak a visszavonulásról. A fiatalok védjék a szüleiket, ahogyan ők védték őket kis korukban: maradjanak otthon, mondjanak le a szórakozásaikról… Tudnunk kell, hogy az adventi időszakban az elhatározásinknak az önmagunk feletti erkölcsi győzelmeinkről kell szólniuk.

Döbbenjünk már rá, hogy az eddigi életformáink összedőltek… Változtatni kell önmagunkkal és a világgal szemben… Ez igy nem mehet tovább: a környezetszennyezéssel, a klímaváltozással, az egymás közti erkölcstelen kapcsolatainkkal önmagunkat és a környező világunkat tereljük veszélybe… Hinnünk kell önmagunkban, egymásban és a világban!