A Viharsarokból indulva lett a szeles városban főkonzul

A békéscsabai születésű, a városhoz jelenleg is ezer szállal kötődő Kovács Tamást nevezték ki hazánk chicagói főkonzuljává a közelmúltban. A diplomatával megyeszékhelyi gyermek- és fiatalkori éveiről, életútjáról, az amerikai életről és feladatairól is beszélgettünk.

– A Viharsarokból jutott el a szeles városig. Egy korábbi interjújában azt olvastuk, hogy a békési megyeszékhelyen eltöltött időszak meghatározó volt az életében. Miként emlékszik vissza a csabai évekre?

– Békéscsaba a szülőváro­som, életem legszebb időszakát töltöttem itt el, ami számomra a világ közepének számított, és számít most is. A szüleim és a nagymamám a mai napig a megyeszékhelyen élnek, és a gyerekkori barátokkal is szívesen találkozom, ezért ha Magyarországon vagyunk, próbálunk minél több időt Békésben tölteni. A két kislányom imádja, ha belekóstolhat a vidéki életbe, és biztos vagyok benne, hogy a hamarosan első életévét betöltő kisfiam is így lesz ezzel, hiszen

gyermekkoromban én sem gondoltam volna, hogy valaha elkerülök Békéscsabáról.

Az akkori 2. Számú Általános Iskola sportosztályában kezdtem tanulmányaimat, majd a Rózsa Ferenc Gimnáziumban érettségiztem. Alapvetően meghatározta mindennapjaimat, hogy versenyszerűen úsztam az Előrében, ahol Szabados Béla olimpikon volt a mi ikonunk, felnéztünk rá, figyeltük az eredményeit. Érdekesség, hogy Béla ma szintén itt él Chicagóban, komoly karriert futott be, jelenleg az egyik legnagyobb amerikai bank pénzügyi tanácsadójaként dolgozik.

– Hogyan fordult az élete mégis a külföld, a diplomácia irányába?

– Középiskola után, mint a fiatalok egy része, én is úgy gondoltam, hogy rögtön a saját lábamra kell állnom. 1996-ban érettségiztem, az ezt követő éveket két pénzügyi cégnél töltöttem lízingtanácsadóként, közben elvégeztem a Nyugat-Magyarországi Egyetem geoinformatikai szakát, majd 2008-tól egy külkereskedelmi cég ügyvezetője lettem. Ebben az időszakban már egyre több időt töltöttem külföldön (főként a Távol-Keleten) ahol megismertem a magyar vállalatok piacszerzését segítő gazdasági szakdiplomata-hálózat feladatait, és úgy éreztem, hogy ez egy olyan terület, ahol szívesen kipróbálnám magamat. Amikor 2010 tavaszán a családunk gondolkodásmódjához közelálló, konzervatív kormánynak szavaztak bizalmat a magyarok, én is aktívabban kezdtem érdeklődni a terület iránt, és 2011-ben megpályáztam az akkor még a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett Los Angeles-i külgazdasági attasé állást. A sikeres pályázat után az NGM-ben és az akkori Külügyminisztériumban töltöttem 6 hónapos felkészülésemet, majd 2011 októberében foglaltam el a posztomat az Egyesült Államokban.

– Los Angeles nemcsak az angyalok, de kicsit az álmok városa is, ahol hússzor annyian élnek, mint egész Békés megyében. Milyen érzésekkel érkezett meg új feladata helyszínére?

– Los Angelesbe nincs közvetlen repülőjárat, az út legalább 15 óra, az időeltolódás pedig 9, így szinte minden „fordítva” történik, mint Magyarországon. Los Angeles valóban különleges helyet foglal el a világban, hiszen a mozi és a szórakoztatóipar központja, valamint az üzleti életben is kiemelkedő szerepet tölt be. Mellesleg nem is egyetlen város, hanem 88 külön önkormányzattal rendelkező település összessége, köztük olyan ismert helyekkel mint Beverly Hills vagy Santa Monica. A nagyságrendileg százszor száz kilométeres területen fekvő agglomerációban a végeláthatatlan városok úgy fűződnek egymásba, mintha Békéscsabától Szegedig, onnan fel Kecskemétig majd vissza Békéscsabáig végig lakott területen haladnánk.

2011-ben egy új, egészen más világba érkeztem.

A feladatom a gazdasági kapcsolatok erősítése volt a fogadó ország, vagyis az Egyesült Államok és hazánk között. Magyarországi és amerikai kollégáimmal segítettük a hazai vállalkozások exporttevékenységét, és igyekeztünk meggyőzni az amerikai cégeket, hogy a működőtőke-befektetéseiknek hazánk a legmegfelelőbb európai helyszín. Nagyon fontos eredménynek érzem ezen túl a Kaliforniai Magyar Kereskedelmi Kamara sikeres működését és a Nevadai Magyar Kereskedelmi Kamara megalapítását. Az új munkahelyek teremtését segítő befektetésösztönzési feladatok kiemelten fontosak, amióta Szijjártó Péter vezeti a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, és ez a tudatos építkezés biztosította azt, hogy a koronavírus-járvány okozta globális gazdasági visszaesésre felkészülten tudott reagálni Magyarország.

– Néhány év múlva egy rövid magyarországi visszatérést követően Chicagóba került, ahol a vezető konzuli feladatokkal bízták meg. Kicsit mesélne a váltás hátteréről?

– 2017 tavaszán valóban visszakerültem Magyarországra, hogy teljesítsem a chicagói vezető konzuli feladatok megkezdéséhez szükséges felkészülési időszakomat. Az Egyesült Államokban a washingtoni nagykövetség mellett három magyar főkonzulátus található: New Yorkban, Chicagóban és Los Angelesben, valamint több alkonzulátus is működik Miamiban, Houstonban és a Szilícium-­völgyben. A főkonzulátusokon a vezetőkonzul, vagy más néven az első beosztott diplomata, a főkonzul helyettese, ami teljesen eltér a korábban betöltött külgazdasági attaséi munkakörtől. A diplomáciai karrierben ez egy komoly előrelépés, ugyanakkor a konzuli jogosultságok megszerzéséhez rengeteg vizsgát kell teljesíteni a felkészülési időszakban. 2017 augusztusában kezdtem meg a munkát Chicagóban, ami Magyarországon jóval kevésbé ismert, mint Los Angeles, ugyanakkor egy nagyon szerethető, igazi amerikai város. Al Capone és a blues hazája számos kulturális érdekességet tartogat, itt forgatták a Blues Brothers és a Reszkessetek betörők című filmeket, a mai fiataloknak pedig a Batman és a Transformers mozik városi jelenetei lehetnek ismerősek, s persze ne feledkezzünk meg a Michael Jordan nevével összeforrt Chicago Bulls kosárlabdacsapatról sem.

– Milyen érzés az ön számára, hogy 2020-ban főkonzullá nevezték ki?

– Óriási megtiszteltetés és legalább akkora kihívás, hogy megbíztak ezzel a felelősségteljes feladattal. Főkonzulnak lenni a diplomáciai szakma egyik csúcsa, amely ennek megfelelően rengeteg munkával és kihívással jár, főként a mostani egészségügyi válsághelyzet okozta időszakban. Szerencsére a főkonzulátuson kiváló csapat dolgozik, akik proaktívan törekednek a feladatok magas szintű teljesítésére.

– Olvasmányélményeink alapján nagyon érdekes térségben dolgozik.

– Tizenegy állam tartozik a konzuli kerületünkbe az Egyesült Államok közép-nyugati részén, tulajdonképpen a gyermekkorunk westernregényeiből ismert nagy prérire kell gondolni. Földrajzi fekvése miatt természetesen nagyon erős a mezőgazdasági szektor, itt van például a sokak által ismert John Deere traktorgyár, de a városban található a Boeing repülőgépgyártó vállalat, valamint a United Airlines központja, ami a világ negyedik legnagyobb légitársasága. Szintén kiemelendő az itt működő űrkutatási cégek szerepe, hiszen napjainkban olyan technológiai fejlődés zajlik, amelynek egyik zászlóshajója az űrszektor. Természetesen, ezekkel a cégekkel is igyekszünk szoros kapcsolatot kialakítani, hiszen a külgazdaság erősítése kiemelt célunk. Emellett nem szabad megfeledkezni az USA legnagyobb autógyártóiról, ugyanis a körzetünkben található Detroitban van a Ford, a General Motors, illetve a Chrysler is.

– Mik tartoznak még a főkonzulátus feladatai közé?

– A külgazdasági kapcsolatok erősítése mellett kiemelt feladatunk a helyi magyarsággal való kapcsolattartás, a nemzetpolitikai és kulturális céljaink megvalósítása.

Főkonzuli kerületünkben népes magyar diaszpóra él,

amelynek tagjai különösen az egyházak mentén alkotnak erős közösségeket. Emellett természetesen a konzuli ügyfélfogadás sem maradhat el, a magyar állampolgárok a főkonzulátuson intézhetik hivatali ügyeiket, például az útlevelek és a személyazonossági okmányok kiváltását, valamint a magyarországi ügyintézésekhez szükséges dokumentumok hitelesítését. Ezenfelül, bár most nincsenek utazások, külföldi állampolgárok részére vízum és tartózkodási engedély igénylése is elérhető ügyfélszolgálatunkon.

– Hol él a legnagyobb magyar közösség? Miként tartják honfitársainkkal a kapcsolatot?

– A tőlünk 500 kilométerre fekvő Ohio államban található Cleveland, ahol az 1900-as évek elején hatalmas magyar kolónia alakult ki. A népszámlálási adatok szerint több mint százezer honfitársunk élt akkoriban az államban. Mára a számuk sajnos erősen csökkent, kevesebben beszélik a magyar nyelvet, de amikor ellátogatunk a városba, mindig örömmel tapasztaljuk, hogy a diaszpóra kitartóan ápolja hagyományainkat, és rendszeresen megtartják nemzeti ünnepeinket. Természetesen, a járványhelyzet sok mindent felülír, de az online térben is működnek az összejövetelek, mi pedig próbálunk a legtöbb magyar programon ott lenni – legyen az Chicagóban, Clevelandben vagy éppen Minneapolisban. Valamennyi közösségben igyekszünk kiemelt hangsúlyt fektetni Magyarország és a Kárpát-medence kultúrájának bemutatására. Ennek részeként láthatták nálunk György Ádám Liszt Ferenc-díjas magyar zongoraművész előadását, valamint a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Spirit of Hungary című produkcióját, és gyakran jönnek hozzánk magyar előadók, akik hazánkról és országunk történelméről beszélnek az érdeklődőknek. Külön öröm volt számunkra, hogy az idei Chicagói Nemzetközi Filmfesztiválon Horváth Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmje nyerte a fődíjat.

– Sajnos nem lehet megkerülni, hogy a koronavírus-helyzet miként érinti a várost és az önök munkáját.

– Sok más nagyvároshoz hasonlóan Chicago is kihalt, a parkok üresek, az iskolákban nincs oktatás, a megbetegedések száma magas, arányaiban pedig több az új fertőzött, mint Magyarországon. Szomorú képét mutatja most a máskor nyüzsgő város, de nemrég itt is megkezdődött az egészségügyi dolgozók oltása, ami jelzi a fényt az alagút végén. Természetesen a főkonzulátuson mi is fertőtlenítünk, lázat mérünk és ügyelünk az egészségügyi előírások folyamatos betartására.

– Mivel kapcsolódik ki egy főkonzul a szeles városban, Chicagóban?

– Idén született meg a kisfiam, így a szabadidőmet elsősorban a családommal töltöm, de emellett sokat sportolok, hiszen az állóképességre is nagy szükség van a munkában. Nagyon szeretünk együtt kerékpározni, és azt hiszem, ez a hobbi még fiatalkori békéscsabai életemből származik, ahol nagyokat tekertünk suli után Gyulára és Szanazugba. Télen persze ritkán nyílik lehetőség erre, mert habár

a város időjárása általában véve hasonló Magyarországéhoz, de szélsőségesebb annál.

Mivel Chicago a hatalmas Michigan-tó partján fekszik, ezért elég párás és szeles az idő, úgyhogy télen senki nem csodálkozik, ha a hőmérő mínusz 25 fokot mutat.

– Békéscsabáról kérdeztünk nyitásként, zárásként is hadd kérdezzük a megyeszékhelyről. Mikor látogatnak újra haza?

– Ahogy korábban is említettem, gyakran utazunk, és amennyit csak lehet, igyekszünk Békéscsabán lenni. Nyáron is viszonylag sok időt töltöttünk otthon, és a karácsonyi időszakra is terveztünk egy hazautat. Ez a járványhelyzet miatt végül nem jött össze, de remélem, mielőbb újra láthatom a családomat és a szülővárosomat.