A vidék változásait kutatja az orosházi skanzen

A nyolcvanas évektől napjainkig tartó településkép-változást kutatja a Szentendrei Skanzen és a Magyar Nemzeti Levéltár. A vidék Magyarországa 30 éve és most címmel elhozták – Békés megyében elsőként Orosházára – azt a fotóanyagot, amit nemrégiben bemutattak az Amadeus kávéházban. A csapat egyik munkatársa, Kiss Dóra a napokban Nagyszénáson járt, s vitte magával azt a kétszáznál is több fotót, amit 35 éve készítettek fényképészek a falut járva.

A rendszerváltozás vidéki hatásait vizsgáló kutatás alapjául szolgáló felvételek az 1980-as évek Magyarországának sajátos látképét tárják azok elé, akik kutatják a múltat, érdeklődve néznek vissza településtörténetükben. Ebben volt része azoknak a nagyszénásiaknak, akikkel találkozott Kiss Dóra, a skanzen projektmunkatársa. Elöljáróban elmesélte, hogy ez a nagyszabású kutatás hazánk majd 300 települését érinti.

Békés megyében kivételes helyzetben van Orosháza, mert hajdan, 35 éve, a Hazafias Népfront felhívására, többen is készítettek a város életéről fotósorozatokat. A képekkel a vidéki települések fejlődését kívánták bemutatni.

Akkoriban az országos felhívásra az egyes településeken helyi önkéntesek, néhol amatőrök, másutt hivatásos fényképészek készítették el a felvételeket, amelyek az ő látásmódjukat is tükrözik. Az igaz: nem minden település esetében ismerik az alkotók nevét. Nagyszénáson is ez a helyzet. Ez derült ki Dóra és a szénási helytörténettel foglalkozók beszélgetésekor. Gyenge Antal, Hári József, Nagy Lajosné és még sokan mások érdeklődve nézték a több mint 200 fényképet, amit a skanzen munkatársai digitális formában bárki számára elérhetővé tettek.

Kiss Dóra elmesélte, hogy is került ebbe a kutatócsapatba és miért éppen a Békés megyei nagyközséget, Nagyszénást választotta.

– Szerencsés véletlen. A közelben, Hódmezővásárhelyen élek, Nagyszénást átutazóként már ismertem, így kiválasztottam magamnak. Megkerestem azokat, akik helytörténettel foglalkoznak, akik nagy idők máig élő tanúi, s akik szívesen mesélnek nekem a településkép alakulásáról. Korunk modern technikáit, a közösségi felületeket is felhasználva sok információt begyűjtöttem már, a helyiekkel pedig interjúztam – sorolta a néprajzkutató, akitől azt is megtudtuk, Békés megyéből az orosházi, nagyon gazdag képanyag mellett Nagyszénásról is sok fénykép készült anno: 223 darab.

– Digitalizáltan vittem el a szénásiaknak a fotókat, akik őszinte kíváncsisággal nézték meg az összeset. Az volt a kérdés, 35 év távlatából mit s kit ismernek fel.

Változásvizsgálatunk erre terjed ki, kíváncsiak vagyunk, mennyit változott a vidék, a vidéki emberek élete, lakókörnyezete, közlekedése, hol szórakoznak, milyenek ma az egykori középületeik.

Tizenkét témakörbe rendezzük az adatokat – sorolta Kiss Dóra. Elárulta, a Szentendrei Skanzen valamennyi munkatársa részt vesz ebben a projektben, ami 2022 nyaráig tart. Dórának van még egy Békés megyei települése, legközelebb Örménykútra látogat.