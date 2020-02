A Valentin-nap és a primőrök miatt éledezik a piac

Az ősszel letárolt és most piacra dobott vöröshagyma, burgonya ára emelkedett, de nem akkora mértékben, mint a korábbi évek hasonló időszakában. Virágzik a rózsapiac, hiszen holnap Valentin-, a szerelmesek napja, és ennek első számú virága a vörös, illetve a bordó rózsa. A gyümölcsöknél a vásárlásoknál a narancs és a mandarin vezet, de például az alma kereslete sem csökkent.

Gulyás Tamás, a békéscsabai Mezőker Kft. zöldség- és gyümölcsosztályának vezetője kiemelte, a burgonya és a vöröshagyma piacánál egyre inkább érződik, hogy megyénkben visszaesett a termesztés. Az ilyenkor közkedvelt banán és a citrom ára nemigen változott, ugyanis ezek már nem idény-, hanem egész éves déligyümölcsnek számítanak. Egyre többen keresik az egészség megőrzését segítő, jótékony hatású zöldségeket, gyümölcsöket, például a céklát, a gyömbért, a csicsókát, a gránátalmát.

A mediterrán vidékeken a terméshozamokat nagyban befolyásolta az időjárás. Kevesebb termett zöldpaprikából, paradicsomból. A kolbászkészítés szempontjából fontos fűszerpaprika ára nem emelkedett, és jelentősen a fokhagymáé sem.

– Az EU-ban évente átlagosan mintegy 53 millió tonna burgonyát takarítanak be – mondta dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. – Németország a legnagyobb termesztő, általában 10-12 millió tonnával áll az élen. Kamaránk kezdeményezésére növekszik itthon az öntözhető terület, de emellett fontos a minél szárazságtűrőbb fajták kitenyésztése.

A virágpiac is éledezik megyénkben. Nagyné Giricz Edit, a békéscsabai Borostyán Virágbolt virágkötésze elmondta, kis túlzással Valentin-napra a rózsát rózsával viszik a férfiak. Mivel Valentin a szerelmesek ünnepe, a vörös rózsa a kedvenc, és ilyenkor az ár sem számít. Természetesen kötnek tavaszt idéző virágokból, fréziából, tulipánból és jácintból csokrokat, mert sokaknak ez a kedvencük, és a kedvesüket is ezzel lepik meg. A virágok évadja március 8-án, a nőnappal folytatódik, ilyenkor már a csokrokba több tavaszi zöld is kerül kiegészítőként. Ahogy közeledünk a tavaszhoz, úgy csökken a virágok ára, mert már magyarországi, fóliás kertészetekből is beszerezhetők. Választékban, minőségi árukban ugyanakkor most sincs hiány megyénkben.

Krizsán Gáborné, a békéscsabai Csodakert Virágüzlet tulajdonosa is megerősítette, hogy a virágszezon kezdete a Valentin-nap.

– Minden évben sláger a sima, klasszikus bordó rózsa, de az a probléma, hogy évről évre drágább – ecsetelte. – A vevők ezért tulipánt vagy éppen fehér rózsát bordó kiegészítőkkel díszítve vásárolnak, ha kedvezőbb árkategóriában gondolkoznak. Virágcsokrokat is kérnek, de inkább a szálas virág fogy.

Még mindig divat a virágbox, van örökrózsacsokor, illetve idén megjelentek favoritként a szappanrózsák. Ezek teljesen úgy néznek ki, mintha igaziak lennének, némelyikük világít is. Már nagyon sok kelt el ezekből a virágüzletekben. Krizsán Gáborné kitért arra, Valentin napján sokan térnek be a boltba, az előrendelések azonban ekkor még nem jellemzők. Sokkal inkább nőnapra, majd anyák napjára. Ahogy fogalmazott: ilyenkorra kell igazából az árukészletet teljesen feltölteni, és felkészülni minden vásárló igényére árban, kínálatban.