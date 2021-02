A vakok és gyengénlátók közel fele nem ismeri a számítógépet

Nehezebb a vakok és a gyengénlátók helyzete a járvány idején, elég, ha csak a távolságtartással, kézfertőtlenítéssel „megtoldott” bevásárlásra gondolunk. Ami a biztonság érdekében egy látónak egyszerű és gyors mozdulat, számukra körülményes lehet. Helyzetükről a Békés megyei egyesület elnökével beszélgettünk.

Ádász István, aki maga is fehér bottal közlekedik, elmondta, jelenleg minden közösségi élményt az online térbe helyeztek át, az éteren keresztül igyekeznek közvetíteni azokat az információkat és programokat, amit egyébként személyesen nyújtanának az érintetteknek.

– Karácsonykor a Vakok- és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete ünnepi hangulatot varázsolt a sorstársakkal közösen szerkesztett verses-zenés videóval és azóta is igyekszünk megkönnyíteni a mindennapokat – osztotta meg a szervezet elnöke a tapasztalatait. Hozzáfűzte, azok, akik rendszeresen használják az informatikai eszközöket, jól fogadták az új kommunikációs csatornák adta lehetőségeket, ám

a tagság fele nem ismeri közelről sem a számítógépet, sem az okostelefont.

A megyei egyesületnek – amely gyengénlátó, aliglátó és vak embereket tömörít – közel 450 tagja van, de ennél jóval többre, 2000-re tehető a Békésben élő látássérültek száma. Az átlagéletkor 50-60 év körül mozog, az egyedül élők aránya nem kirívó, általában mindenki mellett van segítő családtag. Ennek ellenére az egyesület szeretné, ha a mostaninál többen a látókörébe kerülnének, hisz’ a megváltozott élethelyzet elfogadásában, a segédeszközök, okoskészülékek használatában is szívesen segítséget nyújtanak.

– A járványhelyzet miatt tagjaink érzelmi állapota is vegyes, akad, aki nehezebben viseli a nehézségeket, mások könnyebben vészelik át a pandémiát – emelte ki az elnök, hozzáfűzve, a napi tevékenységek mindannyiuk számára bonyolultabbak. Egy bolt is nehezített terep, annak is, aki eddig önállóan vásárolt be, hisz’ meg kell találnia a kézfertőtlenítőt, tartani a másfél méteres távolságot, úgy, hogy

a padlóra felfestett jelzéseket a látássérültek nem is érzékelik.

Ádász István elárulta, sokan inkább az internetes rendelést választják, vagy kizárólag családtaggal indulnak boltba. A téli közlekedés egyébként is veszélyesebb, ha havazik, a fehér bottal is nehéz kitapogatni a járdát, a hangjelzéses közlekedési lámpák sem úgy működnek, ahogy kellene, sok helyen halkan tájékoztatnak, vagy javításra szorulnak.

Az elnök szerint a legokosabb, amit látássérültként tehetnek, az, hogy elfogadják állapotukat és nem rejtik el, hanem jelzik fehér bottal, vagy kitűzővel, mert így sok atrocitástól is megóvhatják magukat. A megyei egyesület tapasztalatai is azt mutatják, ha bátran használják ezeket a jelzéseket az érintettek, sokkal pozitívabban állnak hozzájuk az emberek, szinte megváltozik a világ. Ádász István kiemelte,

az egyesületi irodákba a pandémia alatt is bemehetnek a tagok, betartva a járványügyi szabályokat.

Továbbra is segítséget kapnak a maszkok beszerzéséhez, vagy az ügyek intézéséhez, például lejárt igazolványok, fogyatékossági támogatások, különféle befizetések kapcsán. – Mindannyian várjuk a pandémia végét, hogy lehessen ismét életmódtábor, önfeledt kirándulás, kulturális, irodalmi barangolás – emelte ki az elnök, hozzátéve, pályázati sikernek köszönhetően a jövőbeli terveik között szerepel mezőberényi, tótkomlósi, gyulai, mátraverebélyi és győri utazás is.