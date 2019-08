A Transformers sztárja is szelte Békés megye útjait

Amerikai autók találkoztak a Szarvasi Arborétumban.

Vasárnap délután a Szarvasi Arborétumba érkezett az az amerikai autókból álló konvoj, amelynek tagjai Budapestről indulva, mintegy 500 kilométert tesznek meg a napokban, miközben több helyszínen is megvillogtatják ritkaságszámba menő járgányaikat. Ezek közé tartozik két, harmadik generációs Corvette, amelyek egyike egy úgynevezett filmsztár autó, míg a másik jármű a tengerentúlon méltán híres Indianapolis 500 mérföldes verseny felvezető autójának 1978-as változata.

Ezek mellett beállt a sorba egy ‘76-os évjáratú Cadillac Eldorado luxusautó kabriója és egy ‘67-es Chrysler Newport is, de a modernebb idők autócsodái is képviseltetik magukat a túrán. Ennek köszönhetően többek között egy másik filmsztár, a Transformers című sci-fiből ismerős sárga színű Chevrolet Camaro is feltűnik a megye útjain.

Mihálszky Tamás, az American Car Club Hungary elnöke elmondta, az autók és tulajdonosaik minden évben útra kelnek, hogy hazánk legszebb tájait érintve, a közbeeső kastélyokat, múzeumokat megnézve felfedezzék az országot. A felvonulás hétfőn Mezőberényben lesz látható, végül a konvoj kedden Ópusztaszerről indul vissza a fővárosba.