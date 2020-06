A tömegközlekedést biciklire cserélték

Számos üzlet megszenvedte a koronavírus-veszélyhelyzetet, a kerékpárboltok többségének azonban pillanatnyi visszaesés után kiugróan megnőtt a forgalma, ami komoly készlethiányhoz vezetett. Az ügyvezetők szerint ez annak köszönhető, hogy a bicikli számított hónapokig a legbiztonságosabb közlekedési eszköznek.

Varga Mihály, a gyulai Belvárosi Bringabolt ügyvezetője elmondta, a vírus magyarországi megjelenésekor úgy tűnt, komoly válság előtt állnak. Attól tartottak, hogy rájuk maradnak termékeik, ezért az előrendelések lemondásában gondolkoztak. Azonban néhány napnyi „csend”, és a médiában sugárzott tanácsok – miszerint, aki teheti, kerékpárral járjon például munkába – után a forgalmuk megnőtt mind az értékesítés, mind a szervizelés terén. A bicikli lett ugyanis a koronavírus elkerülése érdekében a legbiztonságosabb és egyben legajánlottabb közlekedési eszköz, használatának pedig az időjárás is kedvezett.

Hozzátette, az új kerékpárok szinte tömeges vásárlása főként a nagyvárosokban volt jellemző, de Békés megyét is érintette. Mindez például Budapestet tekintve azt jelentette, hogy ha a közel kétmilliós lakosság csupán tíz százaléka döntött az új kétkerekű mellett, az eladási szám már mintegy kétszázezerre ugrott. Ez pedig beláthatatlan időre szóló hiányt okozott, ami miatt végül nemhogy le kellett mondaniuk a rendeléseket, hanem újabbakat adtak le. Boltjaikat végül fel tudták tölteni, így náluk csak egy-egy különlegesebb igényű vevő kiszolgálásánál érezhető a hiány, de a nagykereskedések többsége arról számolt be, hogy ekkora rendelésszámra még sosem volt náluk példa, ahogy arra sem, hogy egy-egy márkánál ki kell írniuk, elfogyott.

A gyártók közül pedig egyre többen úgy döntenek, előrehozzák a 2021-es modellek kiadását – amúgy is mindig egy-két évvel előre gondolkoznak –,

így az üzletek augusztusban már értékesíthetik azokat.

Varga Mihály végül elmondta, a veszélyhelyzet miatti idei forgalomnövekedésnek meglesz azonban a böjtje jövőre, hiszen a piac telítődött, és az emberek nem vesznek minden évben új kerékpárt.

Ollári Zsolt, a békéscsabai Bringa bolt üzletvezetője elmondta, a vírus berobbanásával és a korlátozások elrendelésével eleinte mindenki begubózott, így a forgalmuk két hétre leállt. Majd szinte egyik pillanatról a másikra hirtelen megugrott vásárlóik száma, hiszen a tömegközlekedés használata helyett mindenki kerékpározni akart. Megnőtt tehát a kereslet új járműveikre, illetve sokan vitték a már meglévőket szervizelni is. Ennek következménye lett a bicikli hiánycikké válása, ami beláthatatlan ideig fennállhat. A gyártók ugyanis nagyban függnek Kínától, ahol hosszú időre leálltak a gyárak, így nem volt alkatrész-utánpótlás. Készletről persze most is lehet vásárolni, viszont aki egy, a legyártottól eltérő színű kerékpárt szeretne, annak legjobb esetben is sokat kell várnia.