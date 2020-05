A többség felveszi a maszkot Békés megyében

Egyelőre vegyesek a tapasztalatok az üzletekben és a tömegközlekedésen előírt kötelező arcmaszk viselésével kapcsolatban. A többség eleget tesz a rendelkezésnek, de még kedden is akadtak, ha nem is nagy számban kivételek.

Barta István Zoltán békési vállalkozó, aki magánpostát és kisboltot is üzemeltet, elmondta: már hétfőn is szinte mindenki maszkban érkezett hozzájuk.

– Aki mégsem így jönne, annak tudunk maszkot biztosítani – ecsetelte. – Az emberek a másfél métert is betartják, a bolt előtt fel is festettük a távolságot ezzel is segítve a vásárlókat.

Megkérdeztünk több kisebb üzletet is, akik szintén arról számoltak be, hogy sokan viselik a maszkot, viszont vannak, akik nem.

– Nagyon nehéz ügy ez, hiszen a vásárlókból élünk, mégis kérnünk kell őket, hogy takarják el az arcukat – mondta egy neve elhallgatását kérő kereskedő.

– Egy fiatal lány próbált fél tízkor maszk nélkül bejönni, de jeleztem neki, hogy több okból sem engedhetem be – nyilatkozta az egyik zöldséges. – Azóta szerencsére nem fordult elő más eset. Az egyik belvárosi élelmiszerboltból egy huszonéves fiatal sétált ki maszk nélkül, aki elmondta, nem tudott a megszorításokról:

– Úgy tudtam, hogy csak a nagyobb üzletekben kell maszkot hordani, az eladók mondták, hogy ez nem így van, de megengedték, hogy vásároljak, azzal a feltétellel, hogy holnaptól viselek védőfelszerelést.

Ugyancsak a belvárosban, az egyik élelmiszer üzletláncban jártunk, ahol több vásárlón sem volt maszk. Kérdeztük az üzletvezetőt, de nem kívánt nyilatkozni hírportálunknak. A Szabadság téren egy buszsofőrt faggattuk tapasztalatairól, aki elmondta, nehéz bármit is kezdenie azokkal, akik nem veszik fel a maszkot.

– Nem tudtunk mit kezdeni azzal az egy-két emberrel, akik délelőtt, védőfelszerelés nélkül szálltak fel a buszra.

A Volánbusz Zrt. egyébként arra kérte utasait, hogy mindannyiunk érdekében tartsák be a maszk, valamint a száj és az orr eltakarására vonatkozó előírásokat. A cég kommunikációs igazgatósága arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy eddigi tapasztalataik alapján az utasok együttműködőek.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság arról adott hírt, hogy a védelmi intézkedésekről szóló kormány rendelet alapján hétfőn, Békés megyében rendőri intézkedés nem történt. A többség megértette a maszkviselés fontosságát, és eltakarja az arcát.