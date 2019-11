A többség azonnal előz a T betű láttán

Bár alapvetően semmi bajom a tanulóvezetőkkel, hiszen én is kezdtem valahogy, mégis kicsit érthetetlen, miért a reggeli csúcsidőszakban gyakoroltatják velük a különböző parkolási módokat, megfordulásokat, így lelassítva a forgalmat – kereste meg hírportálunkat egy olvasónk. A gépjármű-szakoktató szerint ennél összetettebb a helyzet, a reggeli és a délutáni csúcsban tudatosan igyekeznek nem ilyen feladatokat végeztetni a tanulókkal.

Tény és való, hogy olyan személy ül a volánnál, aki még tanulja a vezetést – nyilatkozta hírportálunknak a kérdéssel kapcsolatban Baracsi Lajos. A gépjármű-szakoktató elmondta, természetesen nem várható, hogy egy tanuló úgy vezessen, mint egy 20-30 éves tapasztalattal bíró sofőr.

– Azért is ülnek be az autóba, hogy megtanulják mindezt – ecsetelte a szakember. Hozzátette, a nehezebb, forgalomba illeszkedő feladatokat a képzések második felébe, harmadik harmadába ütemezik be.

– Meg kell tanítanunk, hogy bal kanyarnál a belső, jobb kanyarnál a külső sávba tegyék az autót, de azt is, hogy abban a pillanatban, amint lehet, a gyorsabb sávot engedjék át az autóvezetőknek.

Kiemelte, a tanulók továbbra is rutinpályán tanulják meg a merőleges és a párhuzamos parkolást, de miután ezek vizsgafeladatok és a mindennapokban is elengedhetetlenek, ezért a forgalmi környezetben is gyakoroltatják.

– Valóban igaz, a kocsi mozgatása kicsit lassabban megy, mint a többi közlekedőknél – tette hozzá. – De az éremnek két oldala van, hiszen vannak olyan parkolási módok, amelyeket a gyakorlott vezetők túlnyomó része nem alkalmaz, esetleg nem is tud használni. A két kocsi közötti jobbra hátramenetel ilyen például.

Baracsi Lajos felvetésünkre elmondta, tapasztalataik szerint kétfajta vezető létezik. Az egyik, ha meglátja a T betűt, igyekszik segíteni, és gyakran még olyan helyzetekben is elengedi a tanulóvezetőt, amelyben nem indokolt. Ezeket a sofőröket empátia jellemzi, úgy gondolják: ők is kezdték valahogy.

A másik – gyakoribb – típus, aki a T betű láttán minél hamarabb azt szeretné, ha maga mögött tudná a tanulót, illetve az autót. Teljesen mindegy, hogy a gépkocsiban ki ül a volán mögött, az oktató vagy a tanuló, akkor is ezt az elvet követi. Ez a fajta eldurvulás egyébként is egyre inkább jellemzi napjaink közlekedését.