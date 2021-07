A tévedésből született csoda: a szódavíz

A szikvíz vagy szódavíz a mai napig az egyik legnépszerűbb italunk, fogyasztják önmagában, borral fröccsként, szörpökkel, de még a kovászos uborka levével is kiváló hűsítő. Csík Tiborral, a Berényi Szódát gyártó Jóbarátok Kft. ügyvezetőjével a hungarikum készítéséről, népszerűségéről és a jó szóda titkáról is beszélgettünk.

Ezt ne hagyja ki! Nem érheti kritika a genderőrületet a közösségi platformokon

A szakember 2012 óta foglalkozik szikvíz készítésével: – Korábban is a vendéglátásban dolgoztam, sörözőt és diszkót is üzemeltettem, de egyre inkább éreztem, hogy váltani szeretnék. A szódavízben pedig láttam a hosszú távú lehetőséget – mondta el hírportálunknak Csík Tibor. – Egy kapcsolat lévén szereztem tudomást arról, hogy Mezőberényben eladó a szikvízüzem, azonnal léptem, néhány nap múlva már tárgyalóasztalhoz ültünk az akkori tulajdonossal.

S innen nem volt megállás. 2012 augusztusában bérleti viszony jött létre köztük, 2014-ben pedig hitelek segítségével sikerült is megvásárolnia az üzemet.

Azóta cégük, a Jóbarátok Kft. tovább bővült, hozzájuk került egy-egy dévaványai és nagyszénási üzem, Békést és környékét is ellátják, illetve Szarvason ugyancsak kialakítottak egy telephelyet. – Elsősorban a megyébe szállítunk, de például Tiszaföldváron is van három partnerünk, illetve Komádiba is viszünk a termékeinkből – tette hozzá Csík Tibor. Mint kiemelte, az idei nyár őket és sokat látott kollégáikat is meglepte, lévén elképesztő mértékben megnövekedett az igény a szódavíz iránt.

– Mindez feladatokat is ró ránk, nehezen bírjuk göngyöleggel, egy-egy flakon üzembe állítása 300–400 forintba is belekerül, ami túl sok ahhoz, hogy ráterheljük a betéti díjra. Viszont akadnak, akik nem vigyáznak a flakonra, ami alaposan megnehezíti a munkánkat, hiszen mindenki a legjobb minőségű terméket szeretné. Hozzátette, a másik nagy kihívás, hogy mindenhova odaérjenek időben, hiszen sok a megrendelés. A keddi látogatásunkat megelőző nap is este fél kilencig dolgoztak éppen azért, hogy a teljesítés ne szenvedjen csorbát.

Kérdésünkre Csík Tibor elmondta,

a szódát továbbra is számos formában fogyasztják, akadnak, akik önmagában szeretik igazi szomjoltóként, mások a fröccsre esküsznek és jó néhányan szörpöket hígítanak a segítségével.

A jó szikvíznek több titka van. Egyrészt szükség van megfelelően kezelt ivóvízre, a cég is különböző technológiák segítségével többször átszűri az ivóvizet, amit megfelelő hőmérsékletűre hűtenek, majd megfelelő mennyiségű szén-dioxidot, literenként 7,2 grammot adnak hozzá.

Önmagában szódavízzel foglalkozni jelentős befektetést igényel, a termék olcsónak számít, a göngyölegárak ellenben ehhez képest magasak és a szállítás, mozgatás sem egyszerű kérdés. – Bizonyos volumen alatt nem éri meg termelni. Számunkra sokat jelent, hogy folyamatosan növelni tudtuk piacainkat, több helyre szállíthatunk – fogalmazott a szakember.

– Valamennyire az is segített, hogy az ásványvizek árai emelkedtek, mi pedig két literenként 60, maximum 70 forintot kérünk a szódáért.

Talán a környezettudatosság is teret nyer az emberek körében, bízunk benne, hogy ezért is választják majd még többen a szikvizet.

Kérdésünkre elmondta, tapasztalatai szerint a szóda fogyasztása nem kötődik korosztályokhoz. – A fröccskultúra térnyerésével a fiatalok is megismerték ezt a terméket, és úgy tűnik, hogy meg is kedvelték – hangsúlyozta Csík Tibor, aki stílszerűen maga is kedveli a szódát önmagában, illetve fröccsként is.

Dr. Pálmai Tamás békési háziorvos hírportálunknak elmondta, a szóda- vagy szikvíz segíti az emésztést, ugyanakkor az arra érzékenyeknek nem érdemes túlzásba vinni a fogyasztását, mert erősítheti a gyomorsav-képződést és kioldhatja a szervezetből a kalciumot, ha túl sokat iszunk belőle. A magyar fröccs ugyanakkor csak szikvízzel az igazi.

Kovászos uborka levével is kiváló

Prohászka Béla, a Magyar­ Nemzeti Értékek és Hunga­rikumok Szövetségének alelnöke hírportálunknak a szikvízzel kapcsolatban elmondta, a legelterjedtebb az önálló fogyasztás mellett a fröccs. Emellett természetesen különböző szörpökhöz is nagyon sokan használják, illetve például akár kovászos uborka levével is keverhetjük, ami kiváló, egyedi ízvilágot biztosító frissítőt eredményez. A gasztronómiai szakember kiemelte, nagyon finom egy jó rozéval, fehér borral, akár kövidinkával is.

– Nagyon sok mindennek a reneszánszát éljük, így a remények szerint akár a szóda is nagyobb szerepet kaphat akár éttermi asztalokon is – tette hozzá.

Mindvégig megtartja a szén-dioxidot

A szikvíz olyan szén-dioxiddal dúsított ivóvíz, amelyet zárt rendszerű technológiával nagy nyomással palackoznak szifonfejes üveg és műanyag palackban, vagy rozsdamentes acélballonban hoznak forgalomba. Szikvíznek (szódavíznek) csak olyan terméket szabad nevezni, amely szifonfejes palackba, vagy szifonfejes felvezetőszárral ellátott szikvizes rozsdamentes acélballonba van töltve. A jó szifonfej biztosítja a tökéletes zárást, és a szódavíz egyenletes élvezhető minőségét a palackban lévő utolsó cseppig, megkülönböztetve a szikvizet minden más hasonló – csavarzáras kupakkal lezárt – terméktől, garantálva egyben a zárt rendszert a töltéstől a vásárlóig és vissza.

A szikvízből ugyanis – a zárt rendszernek köszönhetően – a használat során olyan csekély mennyiségű szén-dioxid távozik csak, hogy a víz szénsavtartalma, kellemes savanykás íze gyakorlatilag a palack egész tartalmában azonos. A speciális palackozás miatt környezetbarát is.

A szikvíz érzékszervi tulajdonságai a következők:

– Külső: víztiszta, átlátszó, kiválástól, üledéktől mentes.

– Szín: színtelen vagy a víz helyi jellegének megfelelő színű.

– Szag: a víz helyi jellegének megfelelő, idegen szagtól mentes.

– Íz: a víz helyi jellegének megfelelő, kellemesen csípős, savanykás, idegen íztől mentes.