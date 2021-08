A tehetség nem balkéz felől érkezik. Vagy igen?

Nem is olyan régen a balkezességet még ördögtől való dolognak tartották, a balkezes kisdiákokat pedig szigorú pedagógiai módszerekkel próbálták „jobb belátásra”, a jobb kézzel történő írásra átszoktatni. Szerencsére mindez már a múlté, napjainkban egyre több-és több olyan információ lát napvilágot, mely a balkezesség előnyeit támasztja alá.

Bal lábbal kelt fel az ágyból, kétbalkezes, balkéz felől született, balszerencse, balsors, baleset, balfácán – ezek mind olyan szólások és kifejezések, melyek a balkezességgel függnek össze.

A balkezes emberek száma jóval kisebb (a felnőtt lakosság 8-15 százaléka) mint a jobb kezeseké, így előbbiekhez a különlegesség, a másság képzete tapadt, de voltak korábban olyan nézetek is, melyek szerint a balkezesség egyféle fogyatékosságot jelent az egyén számára.

A balkezesség nem megszokás, hanem biológiai alapokon nyugvó, a balt a jobbal szemben előnyben részesítő kézhasználat, ami a jobb agyfélteke dominanciájával magyarázható.

Egy elmélet szerint a magasabb tesztoszteronszint magzati korban balkezességhez vezet, mert ez nagyban befolyásolja a magzat agyának fejlődését.

A férfi agy később fejlődik ki, mint a női, és bal agyfélteke később, mint a jobb. A tesztoszteron elfojtja a bal agyfélteke fejlődését, ezáltal a jobb agyfélteke erőteljesebben fejlődhet. Így a magzat nagyobb valószínűséggel válik balkezessé, mivel a jobb agyfélteke irányítja a test bal oldalát.

A közvélekedés szerint a balkezesek egyfajta hátrányból indulnak a mindennapokban, hiszen mai világunk a jobbkezesek számára van berendezve technológiai és kulturális értelemben is. Így hiába rendelkeznek kiemelkedő képességekkel, ha azokat nehezebb érvényesíteni akkor, ha folyton egy jobbkezes környezethez kell igazodniuk.

A balkezesség megismertetését és elfogadtatását a jobbkezesek társadalmával, a mindennapi problémákhoz való segítségnyújtást és a balkezesek érdekvédelmi képviseletét tűzte zászlajára többek között a Magyarországi Balkezesek Egyesülete. Mint azt Kiss Erzsébet, az egyesület elnöke elmondta, talán nem is gondolnánk, de

a mai napig gyakran előfordul, hogy a tanítók vagy a szülők megpróbálják átszoktatni a balkezes gyerekeket a jobb kezük használatára – az egyesületet havonta kétszer-háromszor biztosan megkeresik ilyen problémával.

– Az elsődleges célunk a balkezesek érdekvédelme, de kutatással, oktatással, fejlesztéssel is foglalkozunk. Próbáljuk megtanítani a pedagógusokat arra, mit kezdjenek a balkezes gyerekekkel. Ennek a létjogosultságát mi sem igazolja jobban, mint amikor egy alkalommal azzal szembesültünk, hogy az óvónők azt hitték a balkezes ollókra, hogy hibás jobb kezes eszközök – mondta el Kiss Erzsébet.

Néhány éve az egyesület végzett egy felmérést – 3000 gyereket vizsgáltak az ország minden részéből. Az adatokat összevetve kiderült, hogy a biztos balkezesek aránya 16 és fél százalék volt, ami nem kis szám, és itt még csak az egyértelmű esetekről van szó. Kutatták azt is, milyen közegben jellemzőbb az átszoktatás, és bár arra gondolnánk, hogy a kevésbé iskolázottak között, illetve vidéki területeken fordul elő gyakrabban, ennek az ellenkezője is számtalanszor bebizonyosodott, volt például olyan fővárosi orvos szülő is, aki az óvódás gyereke átszoktatása mellett kardoskodott.

– Valóban volt egy olyan kutatás, ami azt találta, hogy a balkezesek másképp oldják meg a feladatokat, gyorsabban, érdekesebben – de ennek az ellenkezőjét is egyszerűen be lehetne bizonyítani.

Egy másik vizsgálatban arra jutottak, hogy a balkezesek között kevesebb az átlagos képességű ember, vagy nagyon jók, vagy nagyon rosszak valamiben.

– Erre az lehet a magyarázat, hogy általában kétféleképpen állnak hozzá a feladatokhoz. Sok olyan balkezes ismerősöm van, aki ügyetlennek tartja magát, mert nem jól kezeli az ollót, nem tud szépen rajzolni, rosszul fogja a ceruzát. A másik oldal pedig az, amikor egy balkezes azt mondja, majd ő megmutatja a világnak, és belehúz. Lehet, hogy emiatt alakultak ki ezek a mítoszok – mondta el Kiss Erzsébet.

Az írás közbeni „felvésés” a balkezeseknél jelentős többletmunkával jár, erősen terheli az izmokat, ezért fontos, hogy a lehető legjobban megkönnyítsék, segítsék a kéz munkáját.

A helyes és laza kéztartás kialakulását segíti a háromszög keresztmetszetű íróeszközök használata.

– Balkezes ollókat, háromszögtestű ceruzákat ma már a legtöbb írószer üzletben lehet kapni, amit az egyesület egyik sikerének tekinthetünk. A balkezes ollókat keresik a leginkább, de az irodai eszközökön kívül, egy kifejezetten erre a célra létrehozott weboldalon kaphatók speciális kések, konzervnyitók, dugóhúzók, metszőollók, de például balkezes naptár is. Létezik még olyan toll is, ami nem kifejezetten a balkezeseknek készült, de annak előnyeit a balkezesek használják ki a legjobban. Ez nem más, mint a gyorsan száradó tintájú golyóstoll. Ez volt az egyik leghasznosabb eszköz, ami valaha a kezembe került – emelte ki Kiss Erzsébet.