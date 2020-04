A társaság és a bevétel is fontos a Lencsési virágárusainak

Sok, 65 évesnél idősebb virágárus árulja ezekben a napokban is a nárciszokat, árvácskákat. Legtöbbjüknek a társaság hiányzik, de mindenki egyetért abban, hogy szükségük is van a nyugdíjkiegészítésre.

Békéscsabán, a Lencsési lakótelepen őstermelő idős hölgyeknek van árusítási engedélyük a padoknál. Ők hetente egy-két alkalommal járnak ki árulni. A vírus ellenére is ugyanúgy jönnek a vásárlók, tehát ők is hozzák a virágaikat. Név nélkül elmondták, hogy nem félnek a vírustól, amíg alacsony a fertőzöttek száma a megyében, de tettek óvintézkedéseket: maszkot húznak és gumikesztyűben várják vásárlóikat még pár hétig, ezen kívül pedig próbálnak nagyobb távolságot tartani egymástól.

– Ha a járvány nagyobb méreteket ölt, akkor majd nem jövünk. A tavaszi virágok lemennek aztán egy darabig csend van – nyilatkozta az egyik virágárus.

Mint megtudtuk, a virágárusok egy jelentős részének ez az egyetlen hely, ahol társasági életet tud élni, de van ennél egy fontosabb tényező is, amiben mindannyian egyetértettek:

– Szükségünk van erre a nyugdíjkiegészítésre, amit itt megkeresünk szépen beosztjuk egész évre – mondta az egyik idős asszony, mire egyként bólintott rá mindegyik árus.

Elmondásuk szerint a piacon amúgy is nagyobb a veszély, ott több ember van kisebb helyen.

– Kevesebb a vevő és kevesebb árus is jön ki manapság. A piaci napokon többen vagyunk, de ha tehetik, a hét más napjain inkább otthon maradnak az emberek, jó ha fele annyian árulunk, mint máskor – ezt már a piacon virágokat, befőttet és tojásokat áruló Mária, ugyancsak 65 év feletti eladó meséli.

Egyetértett abban, hogy a piacon a nagyobb tömeg miatt nagyobb veszélyben is vannak, ő maga is próbálja tartani a távolságot, viszont, ha lemennek a tavaszi virágok, a Lencsésin árulókkal ellentétben, továbbra is ki fog járni a placcra.

– Tojást is szoktam árulni, az folyamatosan van, ráadásul jön az anyák napja, akkor velem együtt valószínűleg több vevő és eladó is lesz kint a piacon.

Mária is elmondta, hogy a társaság és a bevétel is nagyon fontos.

– Sok éve együtt árulunk, az egyik a másikat már hiányolja, ha nincs kint. Ezen kívül itt mindenkinek szüksége van extra bevételre a nyugdíja mellé.

