A tankönyvek már készen állnak a tanévkezdésre

Megérkeztek a tankönyvek Békés megye iskoláiba is, az oktatási szakemberek pedig megkezdték azok évfolyamonkénti, osztályonkénti és diákonkénti szétválogatását. Az 1–12. osztályba járó valamennyi nappali tagozatos diák tankönyve most is ingyenes hazánkban.

Múlt héten a tervezett időpontban, hiánytalanul és sérülésmentesen megérkeztek a tankönyvek iskolánkba – tudtuk meg Bodorné Varga Anikótól, a békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola titkárától. Mint elmondta, ezt követően megkezdődött a könyvek évfolyamonkénti, osztályonkénti és diákonkénti szétválogatása. A köteteket augusztus 27-én 8-tól 17 óráig vehetik majd át a gyerekek, illetve szüleik, ehhez az átadási jegyzőkönyvek, valamint az átadás-átvételi dokumentumok is készülnek. Az iskolatitkár kiemelte, mindenki alanyi jogon jogosult térítésmentesen átvenni a tankönyveket. A tartós tankönyvek könyvtári állományba kerülnek majd, míg a munkafüzetek a gyerekeknél maradhatnak, nem kell visszaadni tanév végén. Deákné Domonkos Julianna intézményvezető ismertette, újdonság, hogy a tankönyvek már a Nemzeti alaptanterv alapján készültek, ahogy az is, hogy ajándékba térképek is érkeztek. Ezeket az iskola könyvtárában helyezik el, illetve a tarhosi tagintézménybe, valamint a Bajza utcai épületegységbe is juttatnak belőlük. Az intézményvezető szólt arról, hogy idén a tankönyvforgalmazó diáksegítőkkel is hozzájárult a kötetek pakolásához, fiatalok érkeztek segíteni a folyamatot. A tankönyvek kiosztásánál pedig önkéntes szolgálatukat töltő középiskolások segédkeznek majd. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok, az iskolában közel százan, ingyenes tanszercsomagot kapnak pályázati forrásból. Az egységcsomagok a táskán kívül szinte minden fontos dolgot tartalmaznak. Az iskola a tanévkezdéssel kapcsolatos valamennyi fontos információt a honlapján oszt meg a szülőkkel és a gyerekekkel. Elekre szintén hiánytalanul érkeztek meg a kötetek Az eleki Dr. Mester György Általános Iskolába augusztus 5-én érkeztek meg a tankönyvek. Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya, az intézmény vezetője hírportálunknak kifejtette, idén is az augusztus végi szülői értekezleten fogják átadni a már összekészített könyvcsomagokat az alsósok szüleinek. – A felsősök pedig az első tanítási napon vehetik át a tankönyveiket. Az egyik kollégánk a tankönyvfelelősünk, aki minden évben átveszi a szállítmányt, neki segítenek a gyerekek a pakolásban. Bár mennyiségi átvétel van, mielőtt a diákokhoz kerülnek a könyvek, mindet átnézünk egyesével, hogy minőségileg is megfeleljenek az oktatáshoz – osztotta meg velünk az intézmény vezetője.