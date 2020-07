A szülő sem oszthat meg bármit az interneten a gyermekéről

Felcseperedőben lévő gyermekeink fotóinak megosztása a különböző közösségi oldalakon már szinte megszokott dolognak számít. A posztolásnak azonban nem várt következményei is lehetnek, ezért annak módját és gyakoriságát is alaposan át kell gondolnunk.

Kozma Zoltán klinikai igazságügyi szakértő elmondta, a szülők többsége szereti megosztani gyermekei fotóit a különböző közösségi oldalakon. Ez boldogsággal, büszkeséggel tölti el őket, ráadásul így együtt tudnak örülni a családdal, barátokkal a csemete növekedésének fontos, meghatározó pillanatainak.

Kifejtette, ezzel nincs is probléma, jó dolog, ha egy szülő büszke a gyermekére, amit utóbbi is átérez. A kérdés inkább az, hogy kivel vagy kikkel osztja meg ezeket a pillanatokat. Nem mindegy ugyanis, hogy csak a szűkebb környezet látja azokat, vagy bárki megtekintheti. Hiszen a megosztásokat nyilvánossá téve a szülő lényegében kiteszi a gyermekét annak, hogy a nagyközönség láthassa. Ebbe a tömegbe azonban beletartozhatnak például a pedofilok vagy a különböző rosszindulatú emberek is, akik kiskorúakról szóló képeket nézegetnek, illetve élnek azokkal vissza. Hangsúlyozta, a pedofilok ráadásul nem csupán a gyermekekről hiányos öltözékben készült fotókat keresik és osztják meg, hanem sokszor teljesen átlagos képekre is vadásznak, ezért azok terjedésével szintén veszélyhelyzetbe kerülhet a kiskorú. Abban az esetben pedig, amikor bármely nemi szerve látszódik a cseperedő „modellnek”, teljesen egyértelmű, hogy abúzusnak van kitéve.

Utóbbi abban valósul meg, hogy a letöltött képeket úgynevezett sötét oldalakra (dark web) töltik fel, amit a szülő és később a gyermek sem akarna.

Az igazságügyi szakértő elmondta, nem az a megoldás, hogy megbeszéljük a gyermekkel, mi kerüljön ki róla az internetre, mivel 12 éves korig nincs kialakult értékrendszere. Így addig a szülőnek van kiemelt szerepe és egyben felelőssége abban, hogy mit kezd utódja képeivel, életével. A fotók közzététele pedig semmiképp sem szólhat arról, hogy általuk a felmenő több pozitív reakciót, visszajelzést kapjon a világhálón keresztül. Hiszen ha valóban arra használja fel a gyermekét, hogy népszerűbb legyen, vagy jobb színben tűnjön fel mások előtt, az tulajdonképpen a gyermeki léttel való visszaélést jelenti. Itt persze nehéz meghúzni egy egészséges határt, de az, ha valaki csupán a fontos pillanatokat osztja meg, kizárólag a szűkebb környezetével, természetesen belefér a fent említett értékrendbe, viszont a mindennapos, esetleg napi többszöri posztolás – főként a nagyközönség előtt – már túlzásnak számít.

Végül Kozma Zoltán kiemelte, 12 éves kortól pedig a fotók közzététele már megbeszélést kíván, ami oda-vissza értendő, hiszen sok fiatalnak van már ilyenkor saját profilja is. Ezért a szexuális felvilágosítás mellett ma már érvénybe lép ennél a korosztálynál az internet veszélyeiről szóló felvilágosítás is. Ennek keretében tájékoztatni kell a kiskorút megosztásainak esetleges következményeiről, és arról, hogy egy-egy felelőtlen feltöltéssel könnyen a közösség célpontjává válhat. Mindemellett a felnőttnek szintén ki kell kérnie már ilyenkor gyermeke véleményét, és azt a fotót, amihez nem járul hozzá nem szabad közzétennie, illetve kérés esetén törölnie kell azt.