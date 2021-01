A születésnapján adott vért századszor a csabai Baiczer Mátyás

Nem véletlenül választotta 100. véradásának időpontjául idén január 5-ét a békéscsabai Baiczer Mátyás. Ekkor ünnepelte ugyanis 66. születésnapját. Mivel a véradás korhatára 65 év, külön orvosi vizsgálaton is részt vett. Fiatalon elhatározta, hogy száz, önkéntes „karnyújtásig” meg nem áll, és célját teljesítette a Békéscsabai Területi Vérellátóban. Igyekszik egészségesen élni, majdnem minden nap 10 kilométert fut, tavaly 2700 km-t tett meg.

Véradó és lakodalmi berkekben is jól cseng a Baiczer Mátyás név. Negyvennyolc éven át adott vért, és rengeteg lagziban játszott először az általa alapított és nevét viselő, majd a Joker zenekarban.

– Nagyapám több mint 90-szeres donorként a példaképem volt – hangsúlyozta Baiczer Mátyás.

– Mindig jó szájízzel beszélt a véradásról, hogy milyen jót tett neki, és az is örömmel töltötte el, hogy másokon segíthetett. Kis unokaként ittam a szavait, és elhatároztam, hogy amikor nagy leszek, én elérem a százat.

A múlt évben kihasználta a maximális lehetőséget, négyszer ment a véradóba önkéntesként, utoljára október 5-én. Kiszámolta, hogy legközelebb csak 92 nap múlva adhat vért, ez idén január 4-ére esett, de megtoldotta eggyel, mivel 5-én van a születésnapja.

– Jó a kondícióm a rendszeres futásnak és az egészséges táplálkozásnak köszönhetően, sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasztok. Hatvanhat évesen ugyanakkor külön orvosi vizsgálat is kellett, hogy meglegyen a századik

– ecsetelte.

– Nagyon készültem az alkalomra, kinyomtattuk a 100. véradás papírt, és lefényképeztek a véradóban egy emléklappal is. Eszembe jutott nagyapám és az, hogy véghez vittem, amit egykoron elterveztem.

A békéscsabai önkéntes a Pamuttextilműveknél dolgozott géplakatosként, sok fiatallal együtt. Szinte ünnep volt, amikor együtt vért adtak, közösségi élményt jelentett, miként utána a bográcsozás is.

– Önzetlen felajánlásról van szó, ami óriási segítség azoknak, akiknek vérre van szükségük

– emelte ki.

– Azt is tudom, hogy a vérkészítmények révén egy karnyújtással három embernek is segíthetek. Csak buzdítani tudok mindenkit, hogy legyen donor, neki ebből semmi baja nem származik. Ugyanakkor jó érzéssel áll fel a véradás után, hogy nemes cselekedetet vitt véghez, ami mindennel együtt bőven belefér 60 percbe. Emellett az előzetes kérdések, vizsgálat alapján képet kap az egészségi állapotáról. Egy-egy véradás után magamon is észleltem a jótékony hatást, megkönnyebbült, kevésbé lettem fáradékony.

És ha már a vérpezsdítő érzésnél járunk, ilyen zenét játszott és játszik ma is Baiczer Mátyás. Szaxofon a hangszere, emellett énekel. Nagyon szívesen tölti az időt unokáival, a tizenkilenc éves Henrikkel és az ötéves Ádámmal. Szinte minden nap teljesíti futásban a tíz kilométeres penzumját, és ma már a családból is többen kedvet kaptak a jó levegőn való mozgáshoz, például a több kilométeres gyalogláshoz. A Lencsési lakótelepen él, és a társasház előtti parkot is gondozza, szeret kertészkedni.

No, de vissza a véradáshoz, a csabai nyugdíjas elmondta, sokakkal beszélt a véradás fontosságáról a hosszú évtizedek alatt. Voltak, akiket meggyőzött, többen pedig akkor lettek véradók, amikor a családjukban olyan baleset vagy műtét történt, melyhez vérre volt szükség. Csak biztatni tud mindenkit, hogy éljen az önkéntesség egyik legszebb formájával, hiszen ez lényegében csak egy tűszúrást jelent.